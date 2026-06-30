Il Comune di Frascineto ha ottenuto un finanziamento regionale nell’ambito del progetto Primi

Il Comune di Frascineto ha ottenuto un finanziamento regionale nell’ambito del progetto Primi (𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼-𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶).

Le risorse assegnate ammontano a euro 𝟭𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬 e saranno destinate al 𝗿𝗶𝗳𝗮𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗮 𝗞𝗼𝘀𝗼𝘃𝗼.

I lavori prevedono la realizzazione di nuova 𝗽𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 con lastre in cemento effetto pietra di colore simile alla pavimentazione esistente in Via Roma e in Via Colonnello Pace, il rifacimento dei 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 (raccolta acqua bianche), la realizzazione di 𝗮𝗿𝗿𝗲𝗱𝗼 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗼 quali fioriera con sedute e fontana, lampioni ornamentali.

L’ammodernamento di uno spazio pubblico che si trova nel cuore del paese e simboleggia il forte legame storico, culturale e di amicizia tra la 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮𝗿𝗯𝗲̈𝗿𝗲𝘀𝗵𝗲 e il 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗼 𝗸𝗼𝘀𝗼𝘃𝗮𝗿𝗼, rappresenta un’opera fondamentale di 𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗮.

Un altro importante risultato, che premia l’impegno quotidiano dell’𝗔𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, guidata da Angelo 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗽𝗮𝗻𝗼, frutto di un lavoro costante di programmazione, attenzione al territorio e capacità di intercettare risorse utili alla comunità e trasformare opportunità di finanziamento in opere.