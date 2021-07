Il comune di Isola Capo Rizzuto ottiene la gestione delle Rotonde Anas sulla SS 106

Condividi

L’amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto fa un altro passo importante verso il decoro urbano e l’accoglienza turistica: dopo una serie di interlocuzioni con la sede nazionale ANAS, tenute direttamente dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, ottiene la manutenzione verde delle rotonde presenti lungo la SS 106 che ricadono nel territorio di competenza.

In modo particolare, l’Anas ha autorizzato l’ente comune ad avviare i lavori di arredo verde sulle rotonde che vanno dal chilometro 222 al chilometro 232, ovvero da Praialonga fino all’ingresso nord del capoluogo comunale (la richiesta era stata fatta anche per Sant’Anna).

I lavori sono partiti nei giorni scorsi con l’abbellimento delle prime uscite e rimarranno sotto la gestione dell’ente per i prossimi due mesi. Nella nota di autorizzazione ANAS ha specificato, ovviamente, che i lavori dovranno avvenire in conformità con il vigente Codice della Strada, e che tutte le responsabilità per danni a cose o persone saranno a carico del comune fino al periodo indicato.

A tal proposito, da segnalare la perenne presenza sul posto del Consigliere Comunale Gatetano Muto: “Abbiamo piena fiducia di chi sta lavorando afferma Muto ma essendo che siamo su un tratto di strada trafficato e pericoloso è meglio non tralasciare nulla.

Con coraggio e determinazione abbiamo deciso di fare questa richiesta ad ANAS in considerazione della stagione estiva perché vogliamo riservare ai nostri ospiti la migliore accoglienza possibile”. “Il Sindaco – conclude il consigliere di Isola in Rete – ancora una volta si mostra determinato e lungimirante, è un atto da cui sicuramente prenderanno spunto altri comuni”.