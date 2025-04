Il Comune di Lattarico, sotto la guida del Sindaco Antonella Blandi, entra nella Fase di Sperimentazione del Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA, segnando una tappa fondamentale per la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni

Il Comune di Lattarico segna un’importante tappa nella trasformazione digitale delle amministrazioni locali, entrando ufficialmente nella fase di sperimentazione del Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA. La firma dell’adesione è avvenuta presso il Palazzo Comunale di Lattarico, con la partecipazione del Presidente del Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA, Emilio De Rango, del Sindaco di Lattarico, Antonella Blandi, del Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA, Francesco Cannataro, e del RTD del Comune di Lattarico, Emanuele Rocco Grano. Inoltre, erano presenti anche i membri del gruppo giovani del Polo Digitale Calabria, Aldo De Rango e Pio Nicola Marinelli.

Durante l’incontro, il Sindaco Antonella Blandi ha sottolineato con entusiasmo l’importanza della digitalizzazione come strumento per rendere i servizi comunali più moderni, trasparenti ed efficienti, migliorando al contempo l’accessibilità per i cittadini. L’ingresso del Comune di Lattarico nel Polo Digitale Calabria rappresenta un passo fondamentale per affrontare le sfide della trasformazione tecnologica, rispondendo alle esigenze di un’amministrazione sempre più orientata all’innovazione.

Con questo accordo, il Comune di Lattarico diventa il secondo ente a entrare nella fase sperimentale del Polo Digitale Calabria PA, iniziativa che mira a rafforzare l’ecosistema digitale a livello locale, rispondendo alle specifiche necessità degli enti locali. Il Sindaco Blandi si è distinta per la sua visione e il suo impegno nel voler portare il proprio comune all’avanguardia in un settore cruciale per il futuro delle pubbliche amministrazioni.

Nel corso dell’evento, è stato simbolicamente consegnato al Sindaco Blandi il tesserino del Polo Digitale PA, un segno tangibile del coinvolgimento del Comune di Lattarico nella rete che promuove la digitalizzazione del settore pubblico. Questa adesione non solo rafforza la posizione del Comune nel panorama delle amministrazioni locali, ma sancisce anche l’impegno concreto verso una pubblica amministrazione più dinamica e in linea con le moderne necessità tecnologiche.

Emilio De Rango, Presidente del Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA, ha parlato dell’importanza di costruire un ecosistema che nasca dalle esigenze concrete delle amministrazioni locali. “Il Polo Digitale Calabria risponde alle necessità degli enti, ed è un esempio di come la collaborazione tra pubblico e privato possa portare a soluzioni condivise e sostenibili. Questa iniziativa non è solo un progetto tecnologico, ma un percorso di crescita che nasce dalla realtà quotidiana delle amministrazioni”, ha dichiarato De Rango.

L’adesione del Comune di Lattarico è stata anche l’occasione per ricordare come figure professionali come l’RTD (Responsabile per la Transizione Digitale) e l’ICT (Information and Communication Technology) siano essenziali per accelerare la digitalizzazione. Questi ruoli strategici sono fondamentali per aiutare gli enti locali a sviluppare e implementare soluzioni digitali in grado di rendere i servizi pubblici più efficienti e veloci, a beneficio diretto dei cittadini.

Francesco Cannataro, Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA, ha espresso grande soddisfazione per l’adesione del Comune di Lattarico, lodando l’impegno del Sindaco, dott.ssa Antonella Blandi, e della sua giunta comunale, che rappresentano un esempio da seguire per le altre amministrazioni. “Il processo di digitalizzazione non deve essere visto come un semplice obbligo, ma come una vera e propria risorsa per i cittadini e per l’ente. La collaborazione tra pubblico e privato è la chiave per consentire alle amministrazioni locali di raggiungere elevati livelli di efficienza e modernità”, ha dichiarato Cannataro, sottolineando l’importanza di un approccio integrato per il progresso della pubblica amministrazione.

Infine, il Presidente Emilio De Rango ha espresso il suo apprezzamento per l’approccio del Sindaco Antonella Blandi, ringraziandola per la fiducia riposta nel Polo Digitale e per il suo impegno a portare avanti questa sfida. “A partire dalle necessità reali degli enti, stiamo costruendo un ecosistema digitale che risponde alle specifiche esigenze di ciascun comune. La nostra forza risiede nella condivisione e nella collaborazione tra tutti i protagonisti di questa trasformazione”, ha concluso De Rango.

Con l’adesione al Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA, il Comune di Lattarico avrà la possibilità di sviluppare progetti digitali strategici che migliorano l’efficienza dei servizi e la qualità dell’amministrazione pubblica, portando l’ente a un livello di modernizzazione tecnologica che risponde a un modello di pubblica amministrazione più agile e innovativa.

Questo evento segna un passo significativo per la trasformazione digitale delle amministrazioni in Calabria e nel panorama nazionale, un impegno che il Comune di Lattarico ha intrapreso con determinazione, mettendo al centro l’innovazione e l’efficienza a beneficio dei suoi cittadini.