Il comune di Melissa ottiene la 15esima bandiera blu consecutiva

La quindicesima Bandiera Blu consecutiva è la continuità certificata di una scelta di governo.

Questo territorio consolida il suo profilo di destinazione ecosostenibile, aggiungendo il nuovo riconoscimento FEE ad un palmarès ambientale che comprende già Bandiera Verde, Bandiera Lilla, l’adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili, il riconoscimento Plastic Free e la Bandiera AMI Green.

Un percorso che racconta una comunità capace di tenere insieme qualità del mare, servizi, accessibilità e tutela dell’ambiente.

È questo il messaggio che il Sindaco Luca Mauro e l’Assessore all’Ambiente Edoardo Rosati hanno portato nei giorni scorsi a Roma, partecipando alla cerimonia nazionale di consegna delle Bandiere Blu 2026, promossa dalla Foundation for Environmental Education, alla presenza del Presidente FEE Italia Claudio Mazza.

Un riconoscimento che premia il lavoro dell’Amministrazione comunale e conferma Melissa tra i comuni calabresi che investono con maggiore chiarezza sull’ecosostenibilità come modello di sviluppo, accoglienza e qualità della vita per residenti e ospiti.

Il riconoscimento arriva in un anno particolarmente significativo per l’intera regione. La Calabria, con 27 Comuni Bandiera Blu, si posiziona al secondo posto in Italia, a pari merito con la Puglia.

Un risultato che sottolinea il Primo cittadino condividiamo con tutti i comuni premiati e che racconta una regione sempre più riconoscibile sul piano della qualità ambientale e turistica.

Come ha fatto bene a sottolineare il Presidente della Regione Roberto Occhiuto aggiunge il Sindaco la sfida è continuare a trasformare la risorsa mare in un asset turistico ed economico sempre più spendibile, sicuro e apprezzato anche a livello internazionale.

Melissa si inserisce pienamente in questa direzione, con la forza di scelte amministrative che mettono la salvaguardia dell’ambiente sempre al primo posto.

La raccolta differenziata oltre il 70% sottolinea l’Assessore all’Ambiente Rosati è uno dei dati che meglio racconta il lavoro fatto. Non c’è sostenibilità senza comportamenti quotidiani, senza collaborazione dei cittadini, senza una macchina comunale capace di organizzare servizi e controlli.

La Bandiera Blu conferma la qualità del nostro mare, ma dietro quel vessillo c’è una comunità che partecipa e che ha compreso il valore dell’ambiente come patrimonio collettivo.