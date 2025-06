Il Comune di Reggio Calabria abbraccia l’Aspromonte

Il Parco avventure di Forge, in località “Campi di Reggio”, continua a crescere, confermandosi una delle attrazioni più interessanti del territorio.

Il Comune, attraverso un investimento di 200 mila euro, ha approntato delle significative migliorie sia dal punto di vista della messa in sicurezza e dell’illuminazione pubblica della viabilità di accesso, lungo le strade Petrulli-Donato e Forge, sia sotto l’aspetto naturalistico e ludico che interessano, direttamente, la le strutture del parco.

Questa mattina, il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il consigliere delegato ai Parchi, Massimiliano Merenda, hanno effettuato un sopralluogo per constatare l’efficacia dei lavori ormai sostanzialmente completi.

«Siamo riusciti a completare l’offerta di una struttura bellissima, intervenendo in più punti per rendere ancora più suggestiva l’esperienza di visitatori, turisti e famiglie che scelgono di passare momenti lieti immersi nella natura e nelle bellezze dell’Aspromonte».

Così, il consigliere Massimiliano Merenda è entrato dell’attività intrapresa dell’Ente.

«Anzitutto le strade di accesso ha spiegato con un nuovo manto bituminoso sicuro e confortevole, che sostituisce il precedente tracciato che era sostanzialmente sterrato.

E poi la nuova illuminazione che è stata già realizzata e deve solo essere collegata alla rete principale. Ed ancora una serie di migliorativi per lo stesso parco.

Nel dettaglio si è realizzato una nuova area giochi dedicata ai bambini più piccoli. Allo stesso modo, si è messo a punto un lungo percorso fitness outdoor, un’ampia area attrezzata per l’esercizio della ginnastica a corpo libero, un vero e proprio “Boot Camp” nel quale allenarsi a contatto con la natura praticando discipline come il “military fitness”, lo “street workout” o il “bodyweight”».

«Infine ha proseguito Massimiliano Merenda è stata issata una torre panoramica, tutta in legno, funzionale agli aspetti naturalistici e alle attività complementari quali l’osservazione del paesaggio e dell’avifauna, ideale per il “birdwatching”.

Un’ulteriore dotazione che di fatto completa l’offerta di un parco ricco di attrattive, che è segno dell’attenzione della nostra Amministrazione per le attività ricettive.».

«Questo intervento ha concluso il consigliere delegato testimonia infatti l’ampia visione dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà nel programmare uno sviluppo turistico che sfrutta appieno ogni potenzialità del territorio.

Non solo la costa e il suo bellissimo mare, ma anche la montagna, raggiungibile in pochi minuti di auto, è considerata uno degli asset più significativi per la crescita economica e sociale delle nostre comunità. Il Parco avventure di Forge, dunque, rappresenta uno dei luoghi del cuore di una città in continua evoluzione».