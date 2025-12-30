Reggio Calabria

Il Comune di Reggio Calabria ottiene quasi 3,9 milioni di euro per progetti di inclusione nelle periferie

Si tratta dell’importo maggiore tra i Comuni calabresi ammessi a finanziamento nell’ambito del bando P.ART.E.C.I.P.O. L’assessora Lucia Nucera: «Risultato frutto di un’attenzione costante ai quartieri periferici e alle categorie vulnerabili. Il nostro Settore Welfare è ormai un modello in tutto il Sud»

Foto di Redazione Redazione43 minuti fa
31 2 minuti di lettura

Il Comune di Reggio Calabria ha ottenuto un finanziamento di quasi 3,9 milioni di euro risultando secondo nella graduatoria regionale dell’Avviso pubblico P.ART.E.C.I.P.O. – “Programmi Articolati e Coordinati in Periferie Organizzate” predisposto dal dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria con risorse a valere sul Programma Operativo FESR/FSE+ Calabria 2021-2027 . Il progetto del Comune di Reggio Calabria, denominato “PERCORSI – Percorrere strade di inclusione” e finanziato con l’importo più alto tra quelli ammessi, ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e l’empowerment delle persone più vulnerabili nelle aree periferiche Arghillà e Ciccarello-Sbarre-Gebbione, che insieme ospitano circa il 35,86% della popolazione comunale.

L’intervento si articola attraverso sei Work Package principali, ciascuno dedicato a un asse tematico specifico: gestione del progetto, accesso ai servizi, sostegno alle famiglie con minori, fornitura di beni primari attraverso una “Dote Familiare”, accompagnamento verso autonomia lavorativa e empowerment comunitario, nonché la costituzione di presidi fissi multidisciplinari. L’approccio metodologico si basa sulla prossimità, sul lavoro di rete e sulla coprogettazione partecipata tra istituzioni pubbliche, Terzo Settore e beneficiari diretti. Gli interventi saranno realizzati da equipe professionali integrate, con attività distribuite su 36 mesi, finalizzate a migliorare la qualità della vita dei residenti, contrastare povertà educativa e materiale, prevenire l’esclusione scolastica e sociale, e promuovere l’autonomia personale e collettiva.

Saranno attivati laboratori pedagogici, sportelli socioeducativi fissi, percorsi di orientamento professionale, interventi di rigenerazione urbana e azioni di supporto psicosociale, con particolare attenzione a minori, giovani NEET, donne sole, anziani, nuclei monoreddito e cittadini stranieri. L’utilizzo di strumenti digitali, il recupero di spazi pubblici degradati e l’accompagnamento personalizzato completano l’offerta integrata del progetto.

Il Comune di Reggio Calabria è capofila del partenariato con Consorzio Macramè e Cooperativa Sociale L’Arcangelo Michele, affiancati da una rete estesa di ETS, scuole, volontari e associazioni locali.

«Si tratta di un’importante iniziativa – ha commentato l’assessora comunale al Welfare Lucia Nucera – che mira a costruire un modello replicabile di rigenerazione sociale e urbana, trasformando le periferie in luoghi di crescita inclusiva e partecipazione civica. Il progetto conferma un’attenzione particolare alle periferie e alle categorie più fragili che è frutto di una precisa volontà politica portata avanti dall’Amministrazione Falcomatà in questi anni. È un risultato importante – ha concluso Nucera – che è stato raggiunto grazie al lavoro del Settore Welfare del Comune, un ufficio all’avanguardia ormai diventato un esempio per molti operatori di tutto il Sud Italia».

Tag
Foto di Redazione Redazione43 minuti fa
31 2 minuti di lettura
Mostra di più
Foto di Redazione

Redazione

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio