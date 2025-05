Il Comune di Reggio Calabria riapre le porte all’Albo dei Rilevatori Statistici, un’opportunità per contribuire al futuro della Città

Il Comune è alla ricerca di cittadini motivati e precisi per formare il nuovo Albo dei Rilevatori Statistici!

Se sei maggiorenne, hai un diploma di scuola superiore e sei pronto a metterti in gioco, questa è la tua occasione per fare la differenza.

Cosa fa un Rilevatore Statistico?

I rilevatori e le rilevatrici hanno un ruolo fondamentale: somministrando questionari ai cittadini e le famiglie della Città raccolgono dati preziosi per le indagini statistiche promosse dall’ISTAT o dal Comune, come il Censimento della popolazione.

Immagina di essere tu a dare voce alla tua comunità, fornendo informazioni chiave per pianificare il futuro!

Chi stiamo cercando?

Cerchiamo persone con cittadinanza italiana, dell’Unione Europea o con permesso di soggiorno. Oltre al diploma di scuola superiore, è importante avere una buona conoscenza dell’italiano, saper usare il computer e il tablet, essere disponibili a muoversi sul territorio comunale con mezzi propri e avere flessibilità oraria.

La laurea in discipline statistiche e l’esperienza pregressa in indagini statistiche saranno considerate un plus!

Come funziona?

L’Amministrazione selezionerà i rilevatori dall’Albo per ogni specifica indagine, offrendo un incarico di lavoro autonomo occasionale. Non preoccuparti se non hai esperienza: è previsto un percorso di formazione obbligatorio con test finale per prepararti al meglio.

Un impegno concreto, un compenso adeguato.

In base alle necessità del momento, il Comune attingerà al suddetto Albo per conferire gli incarichi di Rilevatore, con una durata pari a quella dell’indagine o della rilevazione.

Gli incarichi sono di lavoro autonomo occasionale, con un compenso proporzionale al numero di questionari completati e validati dall’Istat. Un modo per guadagnare contribuendo attivamente alla vita della tua città!

Non perdere l’occasione!

L’Albo è permanente ed aggiornato annualmente, ma per questa prima fase hai tempo fino al 30 maggio per presentare la tua domanda.

La domanda va presentata esclusivamente online, tramite SPID o CIE, sul sito del Comune al link https://alborilevatoristatistici.reggiocal.it (entro e non oltre le ore 12:00 del 30 maggio 2025.

Perché diventare Rilevatore Statistico? Dai un contributo concreto alla tua comunità.

Acquisisci nuove competenze e fai esperienza nel mondo della statistica. Gestisci il tuo tempo con flessibilità.

Ricevi un compenso per il tuo impegno.

Il tuo Comune ha bisogno di te! Partecipa all’Albo dei Rilevatori Statistici e diventa protagonista del cambiamento!

Per ulteriore approfondimento visita la pagina web del tuo Comune Comune di Reggio Calabria – Notizie – Avviso di selezione pubblica per la costituzione dell’albo comunale permanente dei rilevatori statistici.