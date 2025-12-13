Il Comune di san Lucido aderisce al Polo Digtale PA

Si è svolta giorno 11 Dicembre presso il Comune di San Lucido la firma dell’adesione dell’ente al Polo Digitale Calabria – Polo Digitale PA, rete nazionale strategica per promuovere la trasformazione digitale nelle amministrazioni locali.

All’incontro erano presenti l’Assessore alla digitalizzazione, Cristian Marchese, e il Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA, Francesco Cannataro, insieme a Federica Venneri, supporto al PNRR.

Per motivi istituzionali non hanno potuto partecipare il Sindaco, Cosimo De Tommaso, e il Presidente del Polo Digitale Calabria – Polo Digitale PA, Emilio De Rango, che hanno comunque voluto esprimere il loro sostegno:

Il Sindaco Cosimo De Tommaso ha sottolineato: “L’adesione al Polo Digitale PA rappresenta un passo fondamentale per rendere i servizi del Comune più moderni, accessibili e vicini ai cittadini. La digitalizzazione non è solo tecnologia, ma un vero strumento di trasparenza e partecipazione.”

ha sottolineato: “L’adesione al Polo Digitale PA rappresenta un passo fondamentale per rendere i servizi del Comune più moderni, accessibili e vicini ai cittadini. La digitalizzazione non è solo tecnologia, ma un vero strumento di trasparenza e partecipazione.” Il Presidente Emilio De Rango ha commentato: “San Lucido dimostra grande lungimiranza nel percorrere la strada dell’innovazione digitale. Il lavoro congiunto tra enti locali e Polo Digitale PA è la chiave per rafforzare l’efficienza della pubblica amministrazione e guidare la trasformazione digitale nel territorio.”

Momento particolarmente significativo della giornata è stata la consegna all’Assessore Marchese della targa ufficiale del Polo Digitale PA e del tesserino identificativo del Sindaco, simboli dell’ingresso formale del Comune nella rete nazionale di enti promotori della transizione digitale.

Durante l’evento, l’Assessore Marchese ha sottolineato come la digitalizzazione sia uno strumento chiave per migliorare trasparenza, efficienza e accessibilità dei servizi.

È stata inoltre consegnata all’Assessore la targa ufficiale e il tesserino identificativo del Sindaco del Polo Digitale PA, simboli dell’ingresso formale del Comune nella rete nazionale di enti promotori della transizione digitale.

Il Coordinatore Nazionale Francesco Cannataro ha espresso vivo apprezzamento per l’adesione di San Lucido, definendola un esempio virtuoso di amministrazione orientata al futuro, e ha ribadito l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e mondo privato per affrontare con successo la trasformazione digitale.