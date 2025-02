Il Comune di Taurianova avrà il suo primo Ufficio legale, la selezione premia l’avvocato Faga

Il Comune ha individuato la nuova figura da assumere a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di “funzionario avvocato”, completando la selezione pubblica che era stata avviata nel novembre scorso.

Tra i professionisti che si erano detti disponibili a trasferirsi nel municipio di Taurianova da altre amministrazioni pubbliche, visto che il Comune opportunamente aveva scelto di puntare sulla “mobilità volontaria” da preferire in prima battuta all’indizione dei concorsi pubblici, in ottemperanza all’indicazione che sul tema offre l’ordinamento la commissione esaminatrice presieduta dal segretario generale dell’Ente, Francesco D.M. Minniti, ha individuato in Rocco Faga la figura migliore di cui avvalersi.

Il giovane professionista, che proviene dal Comune di Tropea distaccato in comando alla Regione ha avuto il punteggio più alto in una valutazione incentrata sulla presentazione dei titoli e sul colloquio sostenuto da ogni candidato.

Faga, 43 anni, vibonese di Dinami, è pronto a firmare il nuovo contratto nell’ambito del procedimento curato dalla responsabile del Settore Amministrativo, Eleonora Zappone, nel cui organico verrà inquadrato il legale.

«Questa selezione commenta il sindaco Roy Biasi riveste un doppio significato per noi grandemente qualificante.

Da un lato dimostra che il Comune di Taurianova, per i numeri del suo personale e per l’importanza strategica della città nel comprensorio della Piana, riesce ad essere attrattivo per i professionisti giovani e per quelle figure che qui possono trovare le motivazioni giuste per crescere nel lavoro.

Dall’altro lato, l’arrivo del giovane collega, a cui auguro un proficuo lavoro, ci consente di realizzare finalmente quell’ufficio legale che da sempre mancava al Comune, e di farlo proprio in un momento in cui, messaci alle spalle la fase del dissesto finanziario, rimaniamo convinti che non trascurando il contenzioso e dotandoci finalmente di una strategia difensiva costante e virtuosa, possiamo tutelare meglio l’ente e migliorare le casse comunali, ringraziando per l’egregio lavoro fin qui svolto dall’avvocato Mariella Rossetti che continuerà a svolgere la sua funzione anche all’interno del costituendo ufficio legale».

«Colmiamo un altro vuoto d’organico aggiunge l’assessore al Personale, Simona Monteleone dimostrando che non ci sono settori che vogliamo trascurare.

Mi piace ricordare sia il concorso fatto, quello per l’assunzione dei 3 operai, ma anche quello bandito e di imminente apertura per l’assunzione di 2 vigili urbani, che tante adesioni ha riscontrato, confermando come sia nella trasparenza e nel rispetto della legalità che vogliamo sopperire alle difficoltà create da un turn over assai problematico viste le ristrettezze economiche che vivono storicamente gli enti locali».