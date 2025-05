Il comune di Villapiana conquista la bandiera blu 2025

Villapiana: località costiera che si è distinta per la pulizia del mare, la sicurezza delle spiagge e l’impegno verso l’educazione ambientale è stata premiata con il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, attribuito dalla FEE – Foundation for Environmental Education per la settima volta consecutiva.

Stamattina a Roma alla sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche la cerimonia ufficiale per l’edizione 2025.

Per ottenere questo titolo, i comuni devono dimostrare di soddisfare numerosi requisiti legati alla gestione ambientale, alla presenza di servizi efficienti per residenti e turisti e alla tutela della sicurezza sul territorio.

L’obiettivo è promuovere un turismo sostenibile e incentivare le amministrazioni locali a gestire in modo responsabile le proprie risorse naturali (in particolare le acque e le spiagge), migliorando al tempo stesso i servizi offerti ai cittadini e ai turisti.

Per ottenere questo prestigioso riconoscimento, le località devono soddisfare 32 criteri specifici che riguardano in primis l’efficienza degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti e la copertura del servizio fognario.

Sono fondamentali anche l’accessibilità ai servizi e la manutenzione dell’arredo urbano e delle spiagge, così come la sicurezza di turisti e bagnanti.

Non devono poi mancare iniziative per migliorare la qualità della vita nei periodi di alta stagione turistica, la promozione della mobilità sostenibile, la tutela delle aree naturalistiche e attività per la promozione dell’educazione ambientale e del turismo sostenibile.

Per il sindaco di Villapiana, Vincenzo Ventimiglia: «L’assegnazione del premio rappresenta un importante punto di riferimento per pianificare le vacanze estive sul litorale italiano, offrendo garanzie su acque balneabili di qualità e servizi eccellenti».