Il Comune organizza un incontro formativo per chi è interessato a fare il Presidente di Seggio

Il Comune di Reggio Calabria, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio 2026, promuove un incontro formativo e organizzativo rivolto ai cittadini che abbiano manifestato la propria disponibilità a svolgere le funzioni di Presidente di Seggio elettorale, nonché a quanti siano interessati ad assumere tale incarico.

L’iniziativa si svolgerà giovedì 21 maggio 2026, alle ore 15:00, presso la Sala Consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, alla presenza del Segretario Generale del Comune, del Responsabile dell’Ufficio Elettorale del Comune di Reggio Calabria, del Dirigente dei Servizi demografici del Comune e di un esponente della Prefettura di Reggio Calabria.

L’incontro è finalizzato a fornire adeguato supporto tecnico-operativo ai partecipanti, attraverso attività di informazione, formazione e coordinamento inerenti alle procedure elettorali e alle funzioni attribuite al Presidente di Seggio, figura centrale per il corretto svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.

L’incarico di Presidente di Seggio costituisce una funzione pubblica di particolare rilevanza istituzionale, in quanto assicura il regolare esercizio del diritto di voto, la trasparenza delle operazioni elettorali e il corretto funzionamento dei processi democratici locali.

Ai Presidenti di Seggio nominati compete, ai sensi della normativa vigente:

la facoltà di designare il Segretario di Seggio;

la corresponsione dell’onorario previsto dalla legge per le consultazioni elettorali;

il riconoscimento del riposo compensativo, ove spettante, per i lavoratori dipendenti.

Possono presentare disponibilità all’incarico i cittadini:

maggiorenni;

in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

che non abbiano superato il settantesimo anno di età alla data delle consultazioni elettorali.

Sono esclusi dall’esercizio delle funzioni di Presidente di Seggio:

i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

i Segretari comunali e i dipendenti comunali addetti o comandati presso gli uffici elettorali;

i candidati alle elezioni cui si riferisce la consultazione.

La comunicazione di disponibilità dovrà avvenire utilizzando l’apposito modello, reperibile sul sito internet del Comune di Reggio Calabria (www.reggiocal.it) o presso l’Ufficio elettorale, sito in via Nicola Calipari, (già Torrione 2/n).

Tale comunicazione dovrà pervenire al Responsabile del Servizio Elettorale con una delle seguenti modalità: presentata personalmente presso l’Ufficio elettorale dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30; mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec: elettorale@pec.reggiocal.it, unitamente ad una copia del documento di identità del dichiarante.