Il consigliere della V Circoscrizione Maurizio Crea: “Un plauso al Sindaco Francesco Cannizzaro per la pulizia della Spiaggia La Sorgente”

Il consigliere della V Circoscrizione, Maurizio Crea, esprime il proprio apprezzamento nei confronti

del Sindaco Francesco Cannizzaro per il completamento dell’intervento di pulizia della Spiaggia La

Sorgente, uno dei tratti di litorale più frequentati e apprezzati da cittadini e bagnanti durante la

stagione estiva.

“L’intervento, concluso nella giornata di oggi, rientra nel programma disposto dal Sindaco Francesco

Cannizzaro con l’obiettivo di garantire maggiore decoro, sicurezza e fruibilità dell’arenile durante il

periodo estivo.

La pulizia della Spiaggia La Sorgente restituisce piena dignità a un luogo particolarmente amato dalla comunità e da quanti scelgono questo tratto di costa per trascorrere le giornate estive.”

“Desidero rivolgere un sincero plauso al Sindaco Francesco Cannizzaro dichiara il Consigliere Maurizio Crea per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio.

Pur essendosi insediato da poco tempo, ha saputo imprimere un cambio di passo, dando seguito con tempestività a un intervento importante per la nostra comunità.”

“La Spiaggia La Sorgente rappresenta un patrimonio naturalistico e un punto di riferimento per tante

famiglie e visitatori. Garantirne il decoro e la piena fruibilità significa valorizzare uno dei luoghi simbolo del nostro litorale e offrire ai cittadini un ambiente più accogliente e sicuro.”

“Ringrazio il Sindaco Francesco Cannizzaro, gli uffici comunali e gli operatori che hanno portato a

termine l’intervento conclude Crea.

Questo risultato dimostra come l’impegno dell’Amministrazione, anche attraverso interventi concreti e tempestivi, possa contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’immagine del nostro territorio.”

Il Consigliere della V Circoscrizione Maurizio Crea