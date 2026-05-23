Il Consigliere Provinciale Graziano Di Natale presenta il fumetto dedicato alla memoria della Strage di Capaci per gli studenti.

In occasione dell’anniversario della Strage di Capaci, il Consigliere Provinciale Graziano Di Natale presenta il progetto “Capaci – Le idee non si fermano”, un fumetti rivolto agli studenti delle scuole con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, della legalità e dell’impegno civile.

L’iniziativa nasce dalla volontà di raccontare ai giovani una delle pagine più drammatiche della storia italiana attraverso un linguaggio immediato, moderno e vicino al mondo degli studenti.

Il volume ripercorre gli eventi legati all’attentato del 23 maggio 1992, nel quale persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, mettendo al centro il significato culturale e civile della lotta alla mafia.

“Ricordare Capaci non significa soltanto commemorare delle vittime innocenti dichiara Graziano Di Natale ma costruire consapevolezza. La memoria deve diventare responsabilità quotidiana, soprattutto tra i più giovani.

Ho voluto sostenere questo progetto perché credo che la scuola rappresenti il luogo fondamentale dove si forma una coscienza libera, critica e capace di scegliere sempre la parte della legalità.”

Il fumetto , realizzato in stile graphic novel, è stato pensato come strumento educativo da distribuire agli studenti, con una narrazione accessibile ma rigorosa, capace di affrontare temi complessi senza rinunciare alla profondità storica.

“Le idee di Falcone continuano a camminare conclude Di Natale e oggi più che mai abbiamo il dovere di consegnare ai ragazzi non solo il ricordo, ma anche il coraggio dell’impegno.”

L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione della cultura della legalità e della memoria promosso sul territorio provinciale, coinvolgendo scuole, studenti e comunità locali.