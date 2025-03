Il consigliere regionale Pietro Raso commenta la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici del servizio sanitario

Nella seduta di giorno 11/03/2025 è stata approvata in Consiglio Regionale la proposta di legge 365/12^ di iniziativa dei Consiglieri Regionali Straface, Mannarino, Raso, Gallo e Talerico recante ” Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 (Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria)

La proposta di legge introduce una modifica all’articolo 1 della Legge regionale n. 6/2025, estendendo la proroga prevista anche alle graduatorie a tempo determinato del personale sanitario.

Nello specifico, si prevede l’inserimento di un’espressa disposizione che consenta agli enti ed aziende del Servizio Sanitario Regionale di prorogare le graduatorie a tempo determinato attualmente in essere, in linea con le esigenze organizzative e assistenziali.

Il Consigliere Regionale, Pietro Raso, ha dichiarato piena soddisfazione per la proroga di tutte le graduatorie vigenti “abbiamo lavorato per far sì che la norma, immediatamente, dia una boccata di ossigeno per le strutture sanitarie non solo per il personale ma anche per lo stesso funzionamento delle strutture.

La presente proposta di legge ha come finalità infatti prosegue Raso la volontà di superare l’endemica mancanza di personale nella pubblica amministrazione.

Prorogando la validità delle graduatorie in scadenza, si attua la necessità di preservare il capitale umano delle graduatorie approvate abbattendo notevolmente i tempi per colmare le carenze delle piante organiche degli enti interessati oltre a conciliare la necessità di contenimento della spesa pubblica e quindi l’opportunità di evitare sia le lungaggini, sia i costi relativi di contenimento della spesa pubblica, evitando costi e sforzi organizzativi derivanti dall’espletamento di una nuova procedura concorsuale.

Un passo in più conclude Raso per la buona attività sanitaria una delle “mission” del Governo Regionale e dell’Assemblea legislativa.”