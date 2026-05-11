Il Consiglio comunale di Reggio Calabria approva Dup e Bilancio di previsione 2026/2028

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria, riunitosi in seconda convocazione nella sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, ha approvato il Documento unico di programmazione per il triennio 2026/2028 con un emendamento al Piano triennale delle opere pubbliche – e il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028.

Approvato anche il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell’art. 1 della legge 199/2025 (Rottamazione-quinquies).

Nel corso della seduta è stata data comunicazione del dispositivo della Corte dei Conti n. 82 del 24 aprile 2026 riguardante la relazione di fine mandato e si è preso atto della deliberazione della Corte dei Conti n. 81 del 21 aprile 2026 inerente il controllo sulla gestione delle risorse del Pnrr in relazione al rinnovo della flotta di autobus elettrici.

Il Consiglio comunale ha infine dato via libera all’individuazione delle aree P.e.e.p. (Piani di edilizia economica e popolare) e P.i.p. (Piani per insediamenti produttivi) per l’anno 2026.