Il Consorzio Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto rappresenta la Calabria al Macfrut

Il Consorzio Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto, simbolo di eccellenza agroalimentare calabrese, sarà protagonista al Macfrut, la prestigiosa fiera internazionale dedicata al settore ortofrutticolo.

L’evento si terrà presso il Rimini Expo Centre, e il Consorzio sarà presente nel Padiglione B5-D5, all’interno dello spazio dedicato alla Regione Calabria.

Questa partecipazione rappresenta un’importante opportunità per promuovere il Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto, prodotto unico nel suo genere, e per valorizzare il territorio calabrese attraverso la qualità e la tradizione che contraddistinguono questa eccellenza.

Il Consorzio, impegnato nella tutela e nella promozione del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto, mira a consolidare la sua presenza sui mercati nazionali e internazionali, rafforzando il legame tra produttori, consumatori e territorio.

Durante la fiera, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire le caratteristiche distintive del Finocchio IGP di Isola CapoRizzuto, frutto di una filiera controllata e di un territorio unico.

Il Consorzio presenterà anche iniziative volte a sostenere la crescita del settore e a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale.

La presenza al Macfrut è un passo significativo per il Consorzio Finocchio IGP di Isola e per la Calabria, che si conferma una regione ricca di eccellenze agroalimentari e di tradizioni da valorizzare. Un appuntamento imperdibile per chi desidera conoscere e apprezzare il meglio della produzione ortofrutticola italiana.

Cresce l’attesa per i produttori. Il presidente Aldo Luciano ed il direttore Enzo Talotta sono alle prese con gli ultimi dettagli organizzativi, poi sarà ancora una volta Macfrut.

In questa edizione, sarà ospite del Consorzio di Isola Capo Rizzuto anche il notissimo chef Max Mariola che parlerà del suo utilizzo in cucina.

E non solo Mariola: pronto per essere presentato al grande pubblico anche il ricettario del Consorzio con altri chef del territorio protagonisti, tra i quali lo chef Carmine Biondi, lo chef Natale Pallone e lo chef Ercole Villirillo, corredati da foto meravigliose.

L’iniziativa è finanziata dal Feasr-Psr Calabria 2014/2022 – Misura 3 – Intervento 3.2.1