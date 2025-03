Il Consorzio Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto tra i 5 consorzi di tutela accolti da Origin Italia

Il Consorzio Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto è tra i nuovi cinque Consorzi di tutela ad essere accolti dalla grande famiglia di Origin Italia. Cresce, dunque, la rappresentanza delle Indicazioni Geografiche italiane e cresce, in parallelo, anche il Consorzio calabrese.

“Origin Italia accoglie cinque nuovi Consorzi di tutela, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di riferimento per il sistema delle Indicazioni Geografiche italiane”, si legge nel comunicato stampa. Aldo Luciano, presidente del Consorzio di Tutela Finocchio di Isola Capo Rizzuto Igp è chiaro:

“Il Consorzio è pronto e proiettato verso nuove sfide, con un packaging unico e distintivo grazie al suo caratteristico bollino blu e a una massiccia campagna di comunicazione mediatica in corso.

Proprio per questo motivo, tra i primi e principali obiettivi del Consorzio è stata inserita l’immediata adesione alla prestigiosa Associazione Origin Italia, nella consapevolezza che solo attraverso il confronto e il supporto di altri blasonati e storici Consorzi sarà possibile raggiungere gli ambiziosi traguardi che ci siamo prefissati”.

Il Finocchio Igp di Isola è in buona compagnia: entrano a far parte dell’associazione anche il Consorzio per la Tutela della IGP Clementine di Calabria, il Consorzio di Tutela Provolone del Monaco Dop, il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP ed il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dell’Olio Extravergine di Oliva a Indicazione Geografica Protetta “Olio di Puglia”.

“Un progetto che darà valore alle aziende agricole e valenza al territorio intero”, aggiunge il Presidente, supportato in tutti questi anni da Enzo Talotta, Direttore del Consorzio costituito a fine 2023 , che afferma:

“Vogliamo dimostrare al consumatore come questo ortaggio, attraverso le sue variegate trasformazioni in conserve alimentari ( pesto, carpaccio) e anche dolciarie (gelati…) rappresenta un prodotto alimentare estremamente “versatile” per l’utilizzo in qualsivoglia ricetta culinaria, per essere presente sulle tavole delle famiglie per 12 mesi all’anno, non solo pertanto come fresco”, afferma il direttore.

Ciò grazie al suo “persistente profumo inconfondibile dovuto anche al notevole contenuto di anetolo, composto aromatico ampiamente diffuso in natura e che differenzia il Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto dagli altri”, il pensiero di Talotta.

“Il riconoscimento della IGP del Finocchio di Isola Capo Rizzuto rappresenta un importante traguardo per la Calabria, consolidando la sua reputazione come regione produttrice di prodotti di alta qualità.

Questo traguardo, che rappresenta una partenza, non solo valorizza il finocchio, ma anche tutta la cultura agricola della nostra terra, promuovendo un futuro sostenibile e prospero per i produttori locali, attraverso la costituzione del Consorzio di Tutela”, assicura ancora il Presidente Luciano.