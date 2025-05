Il Consorzio Nazionale Grappa per la prima volta al Roma Bar Show

Il Consorzio Nazionale Grappa prende parte per la prima volta al Roma Bar Show (Stand B09 – PT Ambulacro Pittura – zona B) l’evento, che si terrà a Roma il 26 e 27 maggio prossimi, dedicato a tutti gli attori dell’industria del beverage.

Lo fa presentando in anteprima sei cocktail che esprimono al meglio il potenziale del nostro “distillato di bandiera”, un esordio rappresentativo del ruolo centrale che la grappa sta assumendo sempre più nel mondo della miscelazione.

Il Consorzio Nazionale di Tutela della Grappa, associa importanti e storiche aziende ed è presieduto, da Sebastiano (Nuccio) Caffo che commenta: “La scelta di partecipare ad un evento di respiro internazionale come il Roma Bar Show in un certo senso è la naturale conseguenza dell’evoluzione compiuta dalla nostra acquavite che ha saputo, negli ultimi anni, catturare sempre più anche gli interessi di un pubblico internazionale che apprezza le qualità uniche e distintive del nostro “distillato di bandiera”.

Negli ultimi anni il Consorzio Nazionale Grappa sta attuando politiche di promozione e implementando piani e attività nel nostro Paese e all’estero.

Una scelta strategica, apprezzata dai soci storici e che ha saputo attrarre importanti e storiche aziende che si sono associate più di recente e che si impegnano sinergicamente per sostenere gli scopi del consorzio.

In questa occasione, presso lo stand del Consorzio Nazionale Grappa, saranno sei le aziende presenti, Distilleria Mangilli, Distilleria Castagner, Distilleria Marzadro, Mazzetti D’Altavilla, Distilleria Nardini, Rossi d’Angera.

Aggiunge il Presidente Caffo “Negli ultimi tempi la domanda della grappa si è evoluta e, insieme alla bevuta in purezza, esprime ampi apprezzamenti anche per la bevuta “miscelata”.

Per questo nei due giorni di evento presenteremo l’acquavite ad operatori del settore dell’hospitality e ai consumatori consapevoli, proponendola quale protagonista di cinque nuovi cocktail a base grappa, bianca o invecchiata, insieme al precursore, lo storico cocktail VE.N.TO, che ne fanno comprendere appieno il valore all’interno del mondo della miscelazione.

A presentare i nuovi cocktail a base di grappa sarà, l’ideatore stesso, già collaboratore del Consorzio Nazionale Grappa, il pluri blasonato bartender Samuele Ambrosi, classe 1978, veronese di nascita e trevisano d’adozione, vincitore negli anni di numerosi e prestigiosi premi internazionali che ne attestano la capacità di innovazione e di miglioramento delle tecniche di miscelazione.

Nel 2005 vince a Singapore uno dei concorsi più difficili al mondo: The Elite Bartenders Course JWC dove conquista l’Eagle Award piazzandosi sul podio più alto della South Asia Pacific Competition, unico italiano ad oggi.

Apprezzato bartender e precursore dell’uso della grappa nei cocktail quale espressione di una miscelazione di eccellenza oltre e autore di libri sul mondo delle grappe, Ambrosi dichiara “La grappa è l’espressione di un tipo di miscelazione che è diventata statutaria e identitaria. Oggi la domanda esprime un maggiore richiesta di distillati, che rispondano a “palati” più evoluti e più esigenti in termini di qualità.

Per l’occasione e per dar conto delle grandi potenzialità della grappa in miscelazione ho ideato cinque cocktail che consentiranno ai professionisti di proporsi con diverse soluzioni innovative capaci di cogliere le singole esigenze e di dare risposte ai diversi momenti di consumo”.

I cinque nuovi cocktail saranno presentati in anteprima al Roma Bar Show e affiancheranno il blasonato VE.N.TO il primo drink a base Grappa riconosciuto a livello internazionale grazie all’inserimento all’interno della lista ufficiale IBA 2020, ideato proprio da Samuele Ambrosi insieme a Leonardo Veronesi.

I COCKTAIL PRESENTATI AL ROMA BAR SHOW

START ME UP – il nuovo aperitivo alternativo e leggero

EQUIVALENTE – il drink estivo fresco e accattivante

PEAR(L)-JAM – l’idea geniale a base di soda naturale di pera, dissetante e corroborante

SOFIE FATALE – il drink di nuova concezione a base di una soda naturale ai fiori freschi eduli, ricercato ed elegante

VE.N.TO – il primo iconico cocktail a base di grappa

RISVEGLIO ITALIANO – unico cocktail a base di grappa invecchiata e vino secco, cagliato con latte d’avena, per un bere smooth.

Cocktail che trasmettono la versatilità della Grappa, e che saranno capaci di far scoprire, riscoprire ed apprezzare al grande pubblico la nobile acquavite, prodotto d’eccellenza italiano.