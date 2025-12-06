Il consorzio punta su ricerca e sinergie per tutelare le clementine
Maria Salimbeni sollecita più collaborazione tra enti e competenze scientifiche per proteggere le produzioni.
Il confronto sul bilancio fitosanitario degli agrumi, tenuto nella Cittadella dei Bambini e dei Ragazzi di Corigliano Rossano, ha visto la partecipazione del consorzio per la tutela delle clementine di Calabria. Presente all’iniziativa anche il direttore Giovanni Mastrangelo.
La presidente Maria Salimbeni ha spiegato le ragioni della collaborazione all’evento, sottolineando la direzione da intraprendere per rafforzare il settore agrumicolo.
«Abbiamo voluto contribuire alla giornata dedicata al bilancio fitosanitario degli agrumi consapevoli della necessità che il rapporto con le università, l’Arsac e il dipartimento fitosanitario regionale vadano intensificati».
Salimbeni ha richiamato il ruolo della ricerca come elemento cardine per proteggere un prodotto identitario del territorio.
«Come consorzio di tutela crediamo fortemente che la qualità delle nostre clementine non può prescindere dalla ricerca».
Il riferimento ai fenomeni climatici è stato netto. «I cambiamenti climatici mettono a dura prova le nostre produzioni di eccellenza e dobbiamo essere pronti ad affrontare il cambiamento con competenze scientifiche».
L’intervento ha rimarcato l’impegno del consorzio nel sostenere azioni condivise tra enti, studiosi e operatori, affinché la filiera agricola possa rispondere alle nuove esigenze con strumenti adeguati.