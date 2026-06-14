Il contributo della Copagri Calabria al futuro della Politica Agricola Comune post 2027 nell’ottica del mercato globale 

Concluso l’evento dedicato al futuro della Politica Agricola Comune dal titolo “La PAC post 2027 alla prova dei fatti”, promosso congiuntamente dalle Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Molise e Puglia.

L’iniziativa è stata articolata in più sessioni di lavoro, che hanno visto la partecipazione di funzionari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e delle Autorità di Gestione regionali.

Al vertice ha partecipato la Confederazione Produttori Agricoli della Calabria presieduta da Francesco Macrì che, impossibilitato ad essere presente, ha delegato i vicepresidenti Vincenzo Lentini e Salvatore Pignataro, oltre a Mauro D’Acri. Teatro dell’incontro, il Centro Congressi Una Hotels di Matera.

Nel corso dei lavori sono stati affrontati i principali temi legati alla PAC: dalla visione europea all’attuazione nazionale, fino alle priorità territoriali e ai nodi applicativi.

L’evento ha rappresentato anche un importante momento di confronto, tra gli assessori regionali delle cinque amministrazioni coinvolte e le principali organizzazioni agricole, con la partecipazione delle quattro sigle di rappresentanza del settore.

Per la Copagri Calabria come accennato hanno partecipato Vincenzo Lentini, Salvatore Pignataro, accompagnato da una delegazione di dirigenti regionali dell’associazione.

Per il presidente Francesco Macrì infatti è fondamentale per Copagri essere presenti in questi incontri, proprio per confrontarsi sulle diverse realtà locali, con le proprie specificità, per poi agire in maniera mirata a risolvere le problematiche nuove e vecchie che attanagliano il comparto agricolo, in particolare nel Sud del Paese, e in modo più approfondito in Calabria.

Ecco perché ha concluso il presidente regionale di Copagri Francesco Macrì lo “sguardo” e le azioni della Confederazione Produttori Agricoli della Calabria sono da sempre rivolti anche fuori dalla regione, attenti alle dinamiche italiane, europee e mondiali per avere una visione globale dei mercati, sempre più complessi.