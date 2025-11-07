Il Coordinamento per il Recupero delle Linee Taurensi soddisfatto per l’ok da parte del comune di Gioia Tauro nel recupero della linea ferroviaria Gioia Tauro- Cinquefondi – VIDEO

Gioia Tauro (RC), 7 novembre 2025 –

Grande soddisfazione tra le realtà associative e i cittadini che costituiscono il Coordinamento per il Recupero delle Linee Taurensi. All’indomani di quanto dichiarato dal comune di Gioia Tauro e dall’assessore Romeo in merito al recupero della linea ferroviaria Gioia Tauro- Cinquefrondi e alla progettazione di un treno moderno per il trasporto di persone e non solo, il Coordinamento in una nota stampa, esprime le sue più sincere felicitazioni a riguardo, sottolineando l’impegno messo da anni per garantire il diritto di mobilità agli abitanti della Piana.

Nel tempo, le associazioni costituenti il Coordinamento, si sono fermamente opposte all’idea di sostituire il tratto ferroviario con una pista ciclabile: un pericolo scongiurato dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha permesso la stesura di un progetto destinato a concretizzarsi, specie grazie alle azioni messe in atto dai membri del Coordinamento stesso.

Ciò non solo comporterebbe uno sviluppo del trasporto su rotaie del territorio mediante la costruzione di un treno moderno, efficiente ed ecosostenibile, ma aderirebbe anche ai regolamenti dell’Unione Europea il cui scopo è proprio quello di favorire il trasporto ferroviario a quello su gomma.

Il Coordinamento si definisce inoltre lieto di essere coinvolto in un confronto in merito all’iniziativa da parte del Comune di Gioia Tauro, al quale auspica di deliberare il suo appoggio al progetto, cosi come fatto da altri Comuni: ciò permetterebbe di raggiungere una posizione unitaria e chiara e di portare a frutto i semi di una battaglia durata anni.