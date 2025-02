Il coordinamento per le Ferrovie Taurensi commenta l’approvazione della delibera del comuna di Cinquefrondi

Il Coordinamento di associazioni per le Ferrovie Taurensi è lieto di annunciare l’approvazione, da parte del Comune di Cinquefrondi, di una delibera comunale a sostegno della conversione delle Ferrovie Taurensi in metropolitana di superficie.

Questa importante iniziativa segna un ulteriore passo avanti nel percorso di modernizzazione e potenziamento della mobilità del territorio della Piana di Gioia Tauro.

Già lo scorso 27 dicembre, il Comune di Palmi aveva approvato all’unanimità dell’assise una prima delibera analoga, gettando le basi per un progetto ambizioso e condiviso.

L’obiettivo del Coordinamento è quello di far approvare tale modello di delibere in ogni comune del territorio della Piana di Gioia Tauro, sia in quelli attraversati dalla linea delle Taurensi sia in quelli limitrofi, al fine di valorizzare le infrastrutture di mobilità locale.

L’intento finale è quello di presentare, in un prossimo futuro, l’insieme delle delibere raccolte alla Regione Calabria e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, per sostenere un progetto strategico che possa dare nuova linfa allo sviluppo territoriale ed economico dell’intera area.

Il Coordinamento resta impegnato nel dialogo con tutte le istituzioni locali e regionali, convinto che l’unione delle forze e degli intenti possa portare alla realizzazione di un sistema di trasporto innovativo, efficiente e a servizio dei cittadini.

Al Coordinamento per le Ferrovie Taurensi aderiscono attualmente i seguenti movimenti: Associazione Metropolitana della Piana, Comitato Pro Taurensi, Associazione Philene, Comitato Jonio Tirreno, Associazione Culturale Insieme, Associazione Teatro Stabile Polistena.