Il Coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti si insedia alla presenza del Direttore Generale Giannicola

Un insediamento particolarmente significativo ha segnato la nascita del nuovo Coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti per l’anno 2025/26, avvenuto alla vigilia del nuovo anno presso la sede dell’USR Calabria di Catanzaro.

Un avvio che si preannuncia ricco di iniziative stimolanti e di grande interesse.

A rendere ancora più rilevante il “debutto” dei neo Presidenti, riunitisi per la prima volta, è stato l’incontro con il Direttore Generale dell’USR Calabria, dott.ssa Loredana Giannicola, che, a pochi giorni dal proprio insediamento, ha fortemente voluto avviare sin da subito un dialogo sereno, diretto e costruttivo con i rappresentanti degli studenti.

I Presidenti sono stati invitati a esprimere il proprio parere sui diversi temi affrontati dal Direttore Generale, che ha aperto l’incontro con un excursus sullo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, definito una vera e propria pietra miliare della partecipazione studentesca e, per questo, particolarmente valorizzato dal Ministro Valditara.

In riferimento ai recenti aggiornamenti dello Statuto, la Responsabile delle Consulte, Franca Falduto, ha ricordato che entro il 5 gennaio l’USR accoglierà le candidature degli Enti e delle Associazioni interessati a collaborare con le istituzioni scolastiche, organizzando per brevi periodi attività alternative a quelle curricolari.

Il Direttore Generale ha inoltre sollecitato un confronto costante con le Consulte delle altre regioni, al fine di favorire lo scambio di best practices e valorizzare il volto migliore della scuola italiana, troppo spesso oscurato dalla diffusione di notizie negative che, pur esistendo, non devono prevalere sui numerosi risultati positivi che le scuole raggiungono con impegno e dedizione.

Su questo tema è intervenuto con particolare incisività il Presidente della CPS di Reggio Calabria, Hermes Praticò, il quale ha sottolineato come l’avvio di contatti interregionali strutturati e continuativi rappresenti una strategia fondamentale per costruire un’armonia di intenti e una progettualità condivisa.

Praticò ha evidenziato la necessità di rafforzare una presenza autorevole e riconoscibile delle Consulte calabresi nel panorama nazionale, affinché il protagonismo studentesco regionale possa essere valorizzato e riconosciuto anche oltre i confini territoriali.

Lo stesso Praticò ha inoltre ribadito come il Coordinamento regionale debba porsi come punto di riferimento stabile per tutte le Consulte provinciali, promuovendo una visione unitaria capace di tradurre le istanze degli studenti in proposte concrete e condivise.

Il confronto si è poi esteso al tema dell’Intelligenza Artificiale, definita dalla dott.ssa Giannicola una grande opportunità per il mondo della scuola.

In tale contesto, il Presidente della CPS di Catanzaro, Antonio Rizzo, Vicepresidente del Coordinamento, ha illustrato le attività svolte durante il Summit sull’AI, tenutosi a Napoli circa un mese fa, al quale ha partecipato una delegazione delle Consulte calabresi.

Numerosi altri argomenti sono stati affrontati in un clima di dialogo aperto e costruttivo: l’uso dei telefoni cellulari in classe, il rapporto sinergico e propositivo con le istituzioni, nonché l’importanza di una comunicazione pubblica responsabile, sempre nella consapevolezza del ruolo di rappresentanza assunto nei confronti di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, attraverso la Consulta studentesca, pilastro fondamentale del sistema educativo italiano.

Sul senso di responsabilità che deve accompagnare ogni studente eletto a un ruolo di rappresentanza è intervenuta la Presidente della CPS di Vibo Valentia, Marinella Daffinà, Presidente del COR, sostenuta anche dai Presidenti delle CPS di Cosenza, Crotone e Reggio Calabria, Francesca Medaglia, Giuseppe Malena e Hermes Praticò.

Nel concludere un incontro tanto approfondito quanto gratificante per tutti i presenti, il Direttore Generale Loredana Giannicola ha ribadito la ferma intenzione, con il prezioso supporto dei Presidenti e della Responsabile Franca Falduto, di valorizzare il protagonismo studentesco, favorendo ogni iniziativa coerente con il raggiungimento di questo obiettivo.