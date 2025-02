“Il coraggio dei tre no” approda a Taurianova Capitale del Libro

Il 10 febbraio 2025, nella suggestiva cornice della Chiesa degli Artisti in Santa Lucia, si terrà la presentazione del

libro Il coraggio dei tre no di Nicola Marazzita, un’opera che racconta la toccante storia di Giuseppe Marazzita,

internato nel lager XVII A di Kaisersteinbruch, e che si inserisce nel più ampio contesto della memoria degli

Internati Militari Italiani (IMI).

L’evento assume un significato ancora più profondo poiché si svolge nell’anno in cui ricorrono gli ottant’anni

dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalla fondazione dell’ANEI (Associazione Nazionale Ex Internati).

Quest’ultima fu costituita a Torino nell’aprile del 1945 per iniziativa di un gruppo di Internati Militari Italiani,

decisi a preservare e tramandare i valori di resistenza e sacrificio maturati nei lunghi mesi di prigionia.

Nel 1948, l’ANEI ha ottenuto il riconoscimento di ente morale dello Stato e ancora oggi continua a rappresentare un baluardo della memoria contro ogni tentativo di cancellare la storia di chi ha opposto un fermo rifiuto al

nazifascismo.

L’evento si svolgerà nell’ambito della Giornata della Memoria e del Ricordo, suggellando idealmente un ponte

tra l’internamento nazista, la drammatica vicenda delle foibe e l’esodo istriano.

Sarà un’opportunità unica per riflettere sulla storia di oltre 650.000 giovani soldati italiani che, catturati dai nazisti dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, scelsero di dire no alla collaborazione con il Reich e all’adesione della Repubblica di Salò, subendo per questo due anni di durissima prigionia nei lager tedeschi.

A coordinare la giornata sarà la giornalista Caterina Sorbara. L’introduzione storica sarà affidata al prof. Sandro

Vitale, presidente di Ampaventicinqueaprile, mentre Maria Condrò leggerà alcuni brani tratti dal libro.

Alla presentazione interverranno anche tre importanti rappresentanti istituzionali:

On. Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera dei Deputati;

On. Francesco Cannizzaro, Deputato della Repubblica;

On. Giovanni Arruzzolo, Deputato della Repubblica.

La presenza dell’On. Giorgio Mulè assume un significato particolare: egli è stato infatti il primo firmatario del

disegno di legge n. 1239, che ha istituito la “Giornata degli Internati Italiani nei campi di concentramento

tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale”, ufficialmente riconosciuta il 20 settembre.

Anche l’On. Gianni Arruzzolo ha contribuito alla stesura della legge come cofirmatario.

L’evento sarà l’occasione per presentare ufficialmente la nuova legge, approvata all’unanimità dal Senato l’8

gennaio 2025.

L’Associazione Nazionale Ex Internati (ANEI), organizzatrice dell’evento insieme a Taurianova Capitale del Libro,

esprime profonda gratitudine all’On. Mulè per il suo determinante impegno nel riconoscere il sacrificio degli

IMI.

La legge non solo celebra il valore di questi uomini, ma conferisce anche all’ANEI il giusto riconoscimento

nell’organizzazione delle manifestazioni commemorative, come stabilito dall’art. 2 della stessa legge.

L’evento del 10 febbraio non sarà solo una celebrazione, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza di

mantenere viva la memoria di questi uomini e del loro coraggio.

All’incontro parteciperanno anche gli studenti, in un momento di dialogo e confronto essenziale per tramandare

alle nuove generazioni la memoria storica e i valori della Resistenza e della libertà.

ANEI – Sezione Città Metropolitana Reggio Calabria