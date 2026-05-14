Il cordoglio del Consigliere delegato Giovanni Latella per la scomparsa di Monsignor Antonino Iachino

Il Consigliere delegato della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giovanni Latella, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Monsignor Don Antonino Iachino, figura di straordinario valore umano, spirituale e pastorale per l’intera comunità reggina.

“Con la scomparsa di Monsignor Iachino ha affermato Latella Reggio Calabria perde una vera e propria guida pastorale, un sacerdote che ha dedicato la propria vita al servizio della Chiesa, dei giovani, degli ultimi e di tutte le persone che hanno trovato in lui ascolto, conforto e vicinanza”.

Nel corso della sua lunga vita sacerdotale, Monsignor Iachino ha ricoperto numerosi incarichi di grande responsabilità: vicario generale dell’Arcidiocesi, direttore della Caritas diocesana, parroco di Pellaro e di Sant’Agostino, rettore della Chiesa del Carmine, presidente del Centro diocesano per il Diaconato permanente e delegato arcivescovile per i Ministeri istituiti. In ogni ruolo ha saputo testimoniare una fede autentica, concreta, vissuta accanto alle persone e dentro le fragilità della comunità.

“Ho avuto il piacere di conoscere Don Antonino fin da bambino prosegue Latella quando ho avuto l’onore di servire messa con lui nella chiesa di San Filippo di Pellaro. Ricordo con affetto quegli anni in cui, da sacerdote della Parrocchia di Pellaro, trascorse ben 25 anni di sacerdozio, in un periodo non semplice per la città.

La sua presenza fu un punto fermo, capace di offrire orientamento, speranza e senso di comunità”.

“Don Antonino aggiunge il Consigliere delegato è stato un riferimento per generazioni di giovani e per tutta la comunità pellarese.

La sua attenzione verso chi era più fragile, la sua capacità di parlare ai ragazzi, la sua disponibilità costante e il suo impegno silenzioso ma incisivo resteranno impressi nella memoria di quanti hanno avuto la fortuna di incontrarlo”.

“A nome mio personale conclude Latella esprimo sentimenti di sincera vicinanza ai familiari di Monsignor Iachino, all’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova e a tutta la comunità ecclesiale e civile che oggi piange la perdita di un sacerdote esemplare, ma custodisce l’eredità luminosa del suo cammino di fede, servizio e amore per il prossimo”.