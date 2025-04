Il cordoglio del presidente Pietro Falbo per la scomparsa di Michele Traversa

“Catanzaro e la Calabria tutta perdono oggi un uomo e una personalità pubblica di elevata caratura morale e politica.

Un esempio di onestà intellettuale e di integrità tradotte e testimoniate nella vita e nella sua brillante carriera a servizio della comunità, anche con scelte coraggiose che ne hanno esaltato il valore e l’umanità”.

Sono le parole commosse di cordoglio di Pietro Falbo, Presidente di Unioncamere Calabria e della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, nel ricordare Michele Traversa, venuto a mancare ieri.

“Il mio pensiero più affettuoso e la mia vicinanza vanno innanzitutto alla sua famiglia dice Falbo ai suoi cari che in questo momento vivono un dolore incommensurabile, profondamente intimo, pur nel clamore di una notizia che non poteva non sconvolgere un’intera comunità, oggi, pervasa, per questa grave perdita, da un palpabile senso di vuoto e sconforto.

Proprio questo lascia oggi Michele Traversa, per quel che era e per quel che ha rappresentato.

Un uomo dai grandi ideali, lungimirante, mite ed elegante, ma allo stesso tempo austero, forte e affidabile, autorevole e determinato: aspetti che lo hanno caratterizzato nel corso delle sue rivendicazioni sindacali, nella sua militanza politica come nella sua attività amministrativa ai vertici di istituzioni territoriali e nella sua esperienza parlamentare, lasciando alla sua gente e al suo territorio segni tangibili del suo spirito di appartenenza e della sua capacità di realizzare crescita e nuove opportunità.

Sono certo aggiunge il Presidente Falbo che la sua rimarrà un’impronta indelebile nella consapevolezza e nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per le sue doti e per i suoi meriti, per la sua cultura e il suo impegno, per il suo essere un uomo per la gente e tra la sua gente”.