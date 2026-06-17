Il cordoglio di Giovanni Latella (Reset) per la scomparsa di Steeve Parisi
«La scomparsa improvvisa di Steeve Parisi mi colpisce dritto al cuore. La comunità reggina piange la perdita di un professionista esemplare, ma anche di una persona solare e positiva, alla quale ero legato da un sentimento di profonda stima e sincero affetto».
È quanto dichiara Giovanni Latella, rappresentante del gruppo Reset e già consigliere comunale delegato allo Sport e al Turismo, nell’esprimere il proprio cordoglio per la morte del presidente di Reggio Bed.
«In questi anni di impegno amministrativo ricorda Latella il confronto con Steeve è stato costante.
Durante il mio mandato con le deleghe al Turismo e allo Sport, ho trovato in lui un interlocutore capace e propositivo, un alleato prezioso e un vulcano di idee. Abbiamo condiviso battaglie, progetti e visioni per il rilancio del nostro territorio.
Steeve credeva fermamente che lo sviluppo di Reggio passasse attraverso la qualità dell’accoglienza extralberghiera, un settore che ha letteralmente plasmato e fatto crescere con la sua associazione.
Steeve incarnava perfettamente l’unione tra il dinamismo sportivo e la capacità manageriale, affrontando ogni sfida con un’energia pulita e contagiosa».
«Rivolgo un abbraccio affettuoso e le più sentite condoglianze alla sua famiglia conclude Giovanni Latella ai suoi cari e a tutti gli operatori del comparto turistico reggino che oggi si sentono più soli.
Ciao Steeve, porteremo sempre nel cuore il tuo sorriso, la tua generosità e la lealtà di un’amicizia che il tempo non potrà cancellare».