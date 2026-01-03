Il coro polifonico “Harmonia” incanta i presenti durante il concerto di Natale tenutosi al museo DAC di Diamante – VIDEO

Diamante (CS), 3 gennaio 2026 – Voci unanimi ma timbri e melodie distinte; un perfetto intreccio di note che ricrea un’atmosfera paradisiaca.

È questa la polifonia: uno dei linguaggi musicali sensorialmente più forti e toccanti, il linguaggio che meglio contraddistingue l’esecuzioni del coro polifonico “Harmonia” di Santa Maria del Cedro, esibitosi durante il suo concerto di natale tenutosi a Diamante.

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, rientrava nell’iniziativa “Vicolincanto”, un’esecuzione itinerante per le vie del centro storico diamantese, ma a causa delle condizioni meteorologiche avverse, si è tenuto nei locali del Museo del DAC.

Il concerto a cura del coro “Harmonia”, nato nel 2006 e diretto dal maestro Maria Gabriella Caria, ha riacceso lo spirito natalizio con un nutrito repertorio di canti della tradizione.

In una prima parte l’esecuzione si è concentrata sulla peregrinatio dei pastori verso la mangiatoia di Bethlemme. Nella seconda, invece, gli spettatori hanno fatto esperienza di lingue e sonorità diverse, interfacciandosi cosi con usi e culture della civiltà europea e non, con i canti della tradizione natalizia italiana, irlandese, inglese, spagnola, sudamericana e africana.

Parlare di Armonia è come parlare della variegata tavolozza di colori in mano ad un pittore che dipinge la sua tela, pronto a sfoggiare il suo ultimo capolavoro

E Il coro “Harmonia” di Santa Maria del Cedro è come un pittore.

Esso rimane tra i più rinomati del territorio, vantando non solo un ventennio di grande musica ma anche un’elevata portata di repertori polifonici, laddove più voci e timbri si intersecano per dar vita ad una vera e propria orchestra vocale.