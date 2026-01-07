Il Corteo dei Re Magi supera ogni aspettativa: folla alla Cittadella dell’Immacolata

Un successo che è andato ben oltre le previsioni.

Il Corteo dei Re Magi alla Cittadella dell’Immacolata ha registrato una partecipazione straordinaria, trasformando l’Epifania in un evento di grande impatto religioso e popolare.

Centinaia di persone si sono riversate fin dal pomeriggio nella Cittadella, dando vita a una vera e propria fiumana di fedeli, famiglie e visitatori provenienti da tutto il territorio.

La risposta del pubblico è stata tale che gli spazi disponibili non sono riusciti a contenere l’enorme afflusso di persone, a testimonianza del crescente interesse verso un’iniziativa che sta rapidamente diventando un punto di riferimento per le celebrazioni dell’Epifania in Calabria.

Il Corteo, sviluppatosi tra i viali e gli spazi aperti della Cittadella, ha saputo coinvolgere ed emozionare grazie a una rappresentazione curata nei dettagli e a una forte partecipazione collettiva.

Grande l’apprezzamento del pubblico per il lavoro dei figuranti, che con professionalità e passione hanno dato vita alle scene del racconto evangelico.

Particolarmente convincente la figura di Re Erode, capace di interpretare con intensità uno dei personaggi più complessi della narrazione, mentre i Re Magi hanno rappresentato il momento più emozionante del Corteo: una presenza scenica definita da molti come grandiosa, capace di suscitare commozione e applausi lungo tutto il percorso.

L’evento si è svolto in un clima di ordine, raccoglimento e festa, confermando la Cittadella dell’Immacolata come luogo ideale per iniziative che uniscono fede, tradizione e partecipazione popolare.

La bellezza del contesto naturale ha contribuito a rendere l’esperienza ancora più suggestiva, trasformando il cammino del Corteo in un momento di condivisione autentica.

Il successo registrato rappresenta un segnale forte: il Corteo dei Re Magi non è più soltanto una rievocazione, ma un appuntamento capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, valorizzando il territorio e rafforzando il senso di comunità.

L’Epifania alla Cittadella dell’Immacolata si chiude così con un bilancio estremamente positivo, lasciando nei partecipanti emozioni profonde e la consapevolezza di aver vissuto un momento speciale, destinato a crescere e consolidarsi negli anni.