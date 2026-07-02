Il Dipartimento di Agraria della Mediterranea sul podio della ricerca con il Premio “Roberto Massini”

L’eccellenza scientifica e la capacità di fare rete con il territorio premiano l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Il dott. Antonio Gattuso, ricercatore del Dipartimento di Agraria, è stato infatti insignito del prestigioso premio nazionale intitolato al Professor Roberto Massini, storica figura di riferimento nel panorama delle tecnologie alimentari in Italia.

Il riconoscimento, nato per onorare la memoria del docente, è stato istituito dalla Fondazione Prof. Roberto Massini – ETS in collaborazione con la Società Italiana delle Tecnologie Alimentari (SISTAl).

L’obiettivo è valorizzare le migliori attività di ricerca e di trasferimento tecnologico nei settori della formulazione, trasformazione e conservazione degli alimenti.

Il successo del Dott. Gattuso affonda le radici nel Dipartimento di Agraria della Mediterranea, dove ha conseguito sia la laurea magistrale sia il dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie Alimentari.

Un percorso accademico brillante, orientato all’innovazione sostenibile e al dialogo con il tessuto produttivo locale.

Questo traguardo conferma il ruolo di leadership dell’Ateneo reggino nell’innovazione agroalimentare. Il premio corona, inoltre, il lavoro pluriennale del Professor Marco Poiana, ordinario di Tecnologie Alimentari e Direttore del Dipartimento di Agraria, che guida un gruppo di ricerca capace di formare eccellenze di rilievo nazionale.

La cerimonia di consegna si è svolta a Catania lo scorso 26 giugno, durante il convegno nazionale SISTAl ospitato dall’Università degli Studi di Catania.

A consegnare il premio è stata la Dott.ssa Giuliana Cugini in Massini (Presidente della Fondazione), insieme al Professore Dino Mastrocola (Presidente SISTAl) e ai Professori Massimiliano Rinaldi, Francesco Caponio, Monica Anese e Antonio Derossi.