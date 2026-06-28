Il Distretto Interact 2102 Calabria apre un nuovo anno rotariano

Nella suggestiva cornice di Praia a Mare si è svolta la cerimonia del passaggio delle consegne del Distretto Interact 2102 Calabria, uno dei momenti più significativi della vita associativa della compagine giovanile del Rotary.

Nel corso dell’evento, il Rappresentante Distrettuale eletto per l’anno rotariano 2026/2027, Hermes Praticò, ha ricevuto il collare, simbolo della continuità e del servizio, dalla Rappresentante Distrettuale uscente Anna Collia, sancendo ufficialmente l’inizio del nuovo anno rotariano.

Una cerimonia intensa e partecipata, impreziosita dalla presenza numerose autorità rotariane, tra cui il Governatore Dino De Marco, il Past Governor Maria Pia Porcino e l’inviata del Presidente Internazionale, Katerina Kotsali-Papadimitriou, che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza all’Interact.

Presente inoltre una folta rappresentanza di soci Interact provenienti da tutta la Calabria, a conferma del forte senso di appartenenza che anima la realtà distrettuale.

Particolarmente emozionante il momento dedicato al saluto della Rappresentante Distrettuale uscente Anna Collia, che ha ripercorso le tappe più significative del proprio mandato, tracciandone un bilancio ricco di soddisfazioni e rivolgendo al suo successore un sentito augurio affinché possa vivere il prestigioso incarico con il medesimo entusiasmo, la stessa dedizione e l’inconfondibile spirito di servizio.

Gli interventi delle autorità intervenute hanno ribadito il valore della leadership giovanile all’interno del Rotary, sottolineando l’importanza del percorso compiuto nell’ultimo anno e guardando con fiducia alle sfide e agli obiettivi che attendono il nuovo Direttivo distrettuale.

Nel suo discorso d’insediamento, Hermes Praticò ha delineato la visione che guiderà il suo mandato, ponendo al centro le persone prima ancora dei ruoli.

«Il Rotary ha affermato non è fatto solo di incarichi, ma soprattutto di persone che condividono valori, amicizie e occasioni di crescita. Essere rappresentante non significa comandare o imporre, bensì diventare un punto di riferimento per tutti: una presenza costante, capace di ascoltare, sostenere e accompagnare soci e presidenti nel loro percorso associativo».

Il nuovo Rappresentante Distrettuale ha quindi rivolto un invito a tutti gli interactiani calabresi a essere protagonisti della vita del Distretto, proponendo idee, partecipando attivamente ai processi decisionali e vivendo pienamente la dimensione associativa come una vera comunità.

«Il mio obiettivo ha aggiunto è che ogni socio possa sentirsi ascoltato e valorizzato, senza timore di confrontarsi con il proprio rappresentante, che dovrà essere prima di tutto una persona vicina, disponibile e pronta all’ascolto».

Visibilmente emozionato, Praticò ha infine definito il nuovo incarico non come un semplice traguardo personale, bensì come un importante attestato di fiducia da parte dell’intera comunità Interact calabrese.

Un riconoscimento che rappresenta motivo di grande orgoglio ma, soprattutto, una profonda responsabilità: quella di mettersi al servizio degli altri con umiltà, dedizione e spirito di squadra.

Con il tradizionale passaggio del collare si apre così un nuovo capitolo per il Distretto Interact 2102 Calabria, all’insegna della continuità, della partecipazione e dell’impegno verso una leadership giovanile sempre più condivisa, inclusiva e autenticamente orientata al servizio.