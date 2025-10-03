Il Dr. Enrico Palermo alla direzione della Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria

Ritorna alla Questura di Reggio Calabria il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Enrico Palermo che dal 29 settembre dirige la Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria.

Nato nel 1978 a Vibo Valentia, il Dr. Palermo ha frequentato nel 2004 il 95° corso per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma.

Al termine della formazione è stato assegnato al XII Reparto Mobile di Reggio Calabria e, successivamente, ha ricoperto alla Questura di Reggio Calabria gli incarichi di Vice Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e di Funzionario Addetto alla Divisione Anticrimine.

Dal 2013 ha diretto il Commissariato di P.S. di Condofuri, prima di essere nominato Direttore della Terza Sezione “Analisi” della I Divisione del Servizio Centrale Anticrimine del Ministero dell’Interno.

Durante la permanenza nella Capitale, è stato designato quale componente del Gruppo di Lavoro Interforze sulla criminalità organizzata presso il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il compito di elaborare analisi sulle minacce criminali rappresentate da organizzazioni mafiose e gruppi stranieri operanti in Italia.

Nel 2023 è stato trasferito alla Questura di Crotone come Dirigente della Divisione Anticrimine e, da ieri, è tornato alla Questura di Reggio Calabria.

Il Questore esprime il proprio augurio al nuovo Dirigente, certo che il suo impegno e la sua professionalità verranno messe a disposizione della cittadinanza.