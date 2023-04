Il Dr. Marseglia è il nuovo Vicario del Questore a Crotone

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Leonida Marseglia è il nuovo Vicario del Questore di Crotone. Prende il posto del Dr. Paolo Iodice, trasferito dopo circa cinque anni di permanenza nel capoluogo presso la Questura di Varese, con il medesimo incarico.

Il Dr. Marseglia proviene dalla Questura di Bari, ove negli ultimi cinque anni ha ricoperto l’incarico di capo di Gabinetto.

Laureato in Giurisprudenza, dal 1989 è in servizio nella Polizia di Stato, ove ha maturato una variegata esperienza, ricoprendo diversi incarichi: dal 1989 al 1992 vice dirigente del Commissariato di Bovalino (RC); dal 1992 al 1995 dirigente del Nucleo Prevenzione Crimine di Taranto; dal 1995 al 2010 in forza alla Questura di Taranto, ove ha svolto diverse funzioni: dirigente Ufficio Immigrazione, vice dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, vice dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, vice dirigente della Squadra Mobile, dirigente dell’U.P.G.S.P., dirigente del Commissariato di Martina Franca; dal 2010 al 2014 direttore del Nucleo Operativo di Protezione del Lazio; dal 2015 al 2017 capo di Gabinetto del Questore di Brescia; dal 2017 al 2018 dirigente del Commissariato di Andria.

Il nuovo Vicario è stato accolto dal Questore Marco Giambra, il quale gli ha dato il benvenuto e, dopo la presentazione dei funzionari delle varie articolazioni, gli ha augurato buon lavoro.