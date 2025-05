Il duo GIulia Pollice (soprano) e Antonio Matarazzo (pianoforte): concerti alla Casa della Musica di Laureana di Borrello

Continuano gli appuntamenti di Primavera in Musica Domenica 11 maggio 2025 presso la Casa della Musica alle ore 18,45 con il concerto del duo composto dal soprano Giulia Pollice e dal pianista Antonio Matarazzo. L’evento, organizzato da AMA Calabria ETS in collaborazione con l’Associazione Paolo Ragone e la locale Amministrazione comunale, si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo, della Regione Calabria Assessorato alla Cultura e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Giulia Pollice, nata nel 1999 ha conseguito con lode presso il Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia i diplomi accademici di 1° e 2° livello in Canto Lirico indirizzo Solistico, indirizzo Musica da Camera, Musica Vocale da Camera e Didattica della Musica indirizzo Didattica dello Strumento Musicale, Nell’Anno Accademico 2023/2024 presso la Fondazione del Teatro Carlo Coccia di Novara ha conseguito l’Accademia dei Mestieri dell’Opera (AMO) di canto lirico sotto la guida di Tiziana Fabbricini. Ha eseguito diversi programmi originali per diverse istituzioni musicali sostenute dal Ministero della Cultura in varie regioni italiane. Si è esibita in qualità di solista, con l’orchestra da camera “Leonardo Vinci” e in diverse ricorrenze ha ricoperto il ruolo di Soprano nello “Stabat Mater” di Pergolesi. Ha cantato in qualità di Soprano nel coro polifonico diretto dal M° Gianfranco Cambareri e, nella stagione 2024, nel coro dell’Aida di Giuseppe Verdi presso l’Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo e al Teatro Coccia di Novara.

È stata più volte voce recitante in spettacoli realizzati con l’Ensemble dell’orchestra “La Grecia” ed ha interpretato le meditazioni di Mons. Gaetano Currà nel progetto Crux Gloria, promosso dal Conservatorio di Vibo Valentia. Grazie alla sua passione per il teatro ha frequentato corsi estivi ed invernali presso la Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi” a Milano dove ha approfondito lo “Studio di Monologhi e Dialoghi”, di recitazione e ha acquisito la certificazione di 1° livello in “Pratica ed analisi del movimento secondo il sistema Laban/Bartenieff”. Per la televisione, nel 2018 diretta da Ricky Tognazzi ha realizzato una figurazione speciale nella fiction “La vita promessa” per Rai 1 e nel 2019 nella fiction “L’amore strappato” per Mediaset. Il 25 novembre del 2023 è stata selezionata come soprano solista per eseguire con l’orchestra l’inedito “Quando mai, tiranne stelle” di Nicola Antonio Manfroce eseguito in prima assoluta in tempi moderni e in quell’occasione prende corpo l’idea alla base del progetto di dottorato vinto per il triennio accademico 2024/2027 due concorsi pubblici per l’ammissione a corsi di Dottorato: il Dottorato di Interesse Nazionale Artistic Research on Musical Heritage- Interpretazione Musicale e Arti Performative (IMAP) – bandito dai Conservatori di Castelfranco Veneto, di Milano, di Novara, di Parma e altri e il corso di dottorato di ricerca AFAM in Pratiche,Scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale con tema vincolato Prassi e tecniche performative delle arti musicali: Teatro d’opera in Calabria e Sicilia bandito dai Conservatori di Cosenza, di Vibo Valentia, di Ribera e di Reggio Calabria.Il 13 dicembre del 2024 debutta nell’opera Omaggio a Giacomo Puccini al Teatro Carlo Coccia di Novara nel ruolo de La Dottoressa che interpretava Magda da La Rondine di Giacomo Puccini.

Antonio Matarazzo si diploma con il massimo dei voti, lode e menzione sotto la guida del M° Paolo Pollice presso il Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. Nel 2007 consegue il Diploma Accademico di II Livello in “Musica, Scienza e Tecnologia del Suono” con il massimo dei voti e lode, discutendo una tesi di ricerca dal titolo “L’influenza del tocco sul timbro del pianoforte”. Ha successivamente conseguito il diploma di Clavicembalo. Sin da giovanissimo, ha partecipato a numerosi concorsi pianistici vincendo nel corso degli anni numerosi primi premi e ha frequentato diversi corsi di perfezionamento pianistico in Italia e all’estero.

Si è esibito in recital solistici per diverse società concertistiche a Bologna, Roma, Pordenone, Lamezia Terme nelle stagioni A.M.A. Calabria, a Cosenza presso il Teatro Rendano e in altre città italiane, dedicando alcuni programmi a musiche di autori calabresi, in particolare A. Rendano e S. Guzzi. È stato pianista dell’Orchestra della Provincia di Catanzaro “La Grecìa” diretta da Federico Mondelci nel concerto di Antonella Ruggiero del 24 marzo 2006 presso il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme; con la stessa Orchestra, diretta dal M° Francesco di Mauro, ha preso parte all’esecuzione di musiche di G. F. Malipiero, incidendo in prima assoluta per l’etichetta discografica Stradivarius.

Si è, inoltre, esibito in alcuni concerti solistici con un programma di autori contemporanei, suonando anche in prima regionale musiche di G. I. Gurdjieff/T. de Hartmann, L. Berio, G. Ligeti, A. Part, J. Cage, J. Adams, L. Chailly. Si è dedicato anche alla musica cameristica suonando in duo pianistico e in duo violino e pianoforte, conseguendo importanti premi e riconoscimenti in numerosi concerti e concorsi musicali nazionali ed internazionali. In duo pianistico ha eseguito in concerto programmi con musiche originali per quattro mani di autori calabresi quali A. Longo, P. Serrao, F. Cilea, S. Guzzi e ha partecipato ai corsi di perfezionamento tenuti dal duo pianistico Hector Moreno e Norberto Capelli sul repertorio originale per pianoforte a quattro mani. Come duo cameristico violino e pianoforte ha, inoltre, frequentato il Corso internazionale di Perfezionamento triennale in musica da camera tenuto dal M° Pier Narciso Masi a Firenze. Ha preso parte come commissario nella giuria dei Concorsi Nazionali di Musica AMA Calabria di Lamezia Terme tra il 2006 e il 2014. È stato docente della cattedra di pianoforte principale presso i Conservatori Statali di Musica “G. Braga” di Teramo e “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.

Assai originale il programma presentato dai due giovani artisti dal titolo D’Annunzio è musica che permettà a quanti parteciperanno al concerto di vivere le emozioni scaturite dal magico intreccio tra le poesie dannunziane e la musica.