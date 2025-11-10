Il Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto conquista il Merano WineFestival: entusiasmo e soddisfazione del presidente Aldo Luciano

Il Consorzio di Tutela del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto ha preso parte con orgoglio all’edizione 2025 del Merano WineFestival, in corso in questi giorni nella suggestiva cornice altoatesina. L’evento, tra i più prestigiosi del panorama enogastronomico europeo, ha offerto al Consorzio l’occasione di presentare il proprio prodotto simbolo a un pubblico di esperti, buyer, giornalisti e appassionati del buon cibo.

Durante le giornate del festival, il Finocchio IGP è stato protagonista di degustazioni guidate e abbinamenti gastronomici che ne hanno esaltato la croccantezza, l’aroma intenso e la versatilità in cucina. I visitatori hanno potuto apprezzarne la qualità, frutto di una tradizione agricola radicata nel territorio ionico crotonese e di un disciplinare di produzione rigoroso.

Il presidente del Consorzio, Aldo Luciano, ha espresso grande soddisfazione per l’accoglienza ricevuta: “Essere presenti al Merano WineFestival rappresenta per noi un riconoscimento importante. Abbiamo avuto l’opportunità di raccontare la storia e il valore del nostro finocchio a un pubblico attento e competente. I riscontri sono stati estremamente positivi, sia da parte degli operatori del settore che dei visitatori. È un segnale che ci sprona a continuare sulla strada della qualità e della promozione”.