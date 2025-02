Il Forum del Terzo Settore del lametino incontra il comune di Lamezia Terme

LAMEZIA. Così come già avvenuto con il Comune di Soveria Mannelli e la sua giunta, nei giorni scorsi il Forum del Terzo Settore del Lametino ha incontrato il sindaco del Comune di Lamezia Terme Paolo Mascaro, l’assessore ai servizi sociali Antonia Rizzo e la dirigente facente funzione Alessandra Belvedere con il suo team di assistenti sociali.

“Le ragioni dell’incontro – ha spiegato la portavoce del Forum Angela Regio – sono diverse. Innanzitutto ribadire il ruolo del Forum che è quello di promuovere l’interesse generale e la partecipazione attiva intesa come funzione pubblica e, quindi, rendere applicabili le leggi che regolano i suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione per una reale co-programmazione e co-progettazione del bene comune”.

Proprio per questo il Forum del Terzo Settore del Lametino ha proposto al Comune di Lamezia Terme di adottare un regolamento specifico che disciplina i rapporti con il terzo settore.

“Continuano ad esistere ancora troppe confusioni tra la rappresentanza politica di un Forum che parla a nome degli enti del terzo settore e i singoli rapporti con le organizzazioni sociali che rappresentano solo sé stessi e i loro bisogni – ha dichiarato Angela Regio – Tra l’altro altri comuni di Italia, così come alcune Asp, hanno già da tempo adottato un proprio regolamento che rende la collaborazione più trasparente e proficua”.

A questo proposito Angela Regio ha invitato il Comune a riattivare i tavoli per il piano di zona e renderli permanenti perché “è solo nel continuo scambio di conoscenze tra chi opera in prima linea con le persone nel territorio e la pubblica amministrazione che si crea quel circolo virtuoso capace di produrre progettualità sapienti e concrete per il buon vivere di tutta la cittadinanza”.

La Portavoce del Forum, infine, ha poi espresso la preoccupazione per i tanti finanziamenti che nel tempo si sono persi o non sono stati ancora programmati; “l’ambito del Comune di Lamezia Terme – ha precisato la portavoce – ha da sempre una sua vivacità sociale ed è proprio uno spreco far tornare indietro tanti finanziamenti per la mancanza di una corretta programmazione o per le inaccettabili inadempienze di alcuni dirigenti”.

Dopo questo intervento Angela Regio ha invitato il Comune a fare il punto sulla sua programmazione attuale e futura.

La dirigente Alessandra Belvedere ha illustrato gli adempimenti che in qualità di Dirigente sostituto del Settore Servizi alla Persona da due mesi sta, con responsabilità e impegno, portando avanti, realizzando un recupero dell’impiego dei fondi per i servizi espletati sul territorio dell’intero distretto. “Abbiamo iniziato con il chiudere delle partite pregresse relative per esempio al Fondo povertà per le annualità 2018 e 2019 e c’è in agenda la conferenza dei sindaci per programmare anche i fondi degli anni successivi. Sono in cantiere l’uscita dei bandi per i caregiver, per le strutture socio assistenziali e per il trasporto delle persone con disabilità e continua quello del budget di progetto” “Ora – ha proseguito la dirigente – ci toccherà fare il punto sui fondi per la povertà, riattivare la long list di professionisti da utilizzare per le diverse progettualità e completare l’organico degli assistenti sociali che attualmente sono 8 ma dovrebbero arrivare a 13 per l’intero ambito”.

Ha poi espresso la sua soddisfazione per quello che ritiene l’inizio di un dialogo fruttuoso con l’Asp di Catanzaro. Infatti“il prossimo 6 marzo è previsto un incontro congiunto tra il Comune capo ambito, il Commissario Straordinario ASP Catanzaro, l’Assessore Regionale Politiche Sociali, Cultura, Politiche giovanili e dello Sport, Infrastrutture sportive, Pari opportunità, Fish Calabria ODV, Associazione “Oltre l’Autismo” di Lamezia Terme, Osservatorio Permanente per l’Inclusione Scolastica “Antonio Saffioti e il Forum del Terzo Settore del Lametino per discutere ed illustrare l’attività svolta per gli oltre 50 progetti di vita di cui una parte sottoscritta tra il mese di giugno 2024 e il mese di gennaio 2025, secondo le linee di indirizzo regionali approvate con D.G.R. 318/2024. L’occasione sarà utile al confronto tra i partecipanti al tavolo rispetto alle criticità emerse, ai bisogni provenienti dal territorio nonché all’articolazione di buone prassi e strumenti programmatici ad hoc”.

“ E’ solo mettendo intorno ad un tavolo tutti gli attori del territorio – ha ribadito Alessandra Belvedere – che si riuscirà a realizzare un piano strategico sinergico davvero efficace, considerato che le risorse economiche (fondi) devono essere programmate/i e/o riprogrammati in aderenza ai bisogni attuali ed emergenti poiché non è stata persa, allo stato, la possibilità di fruizione per il territorio.”

L’incontro si è concluso con l’impegno dell’amministrazione a mettere mano al regolamento per la disciplina dei rapporti col Terzo Settore e a riattivare i tavoli tematici, già considerati in programmazione, per l’aggiornamento del Piano di Zona in vista dell’uscita del Piano Sociale Regionale.

Angela Regio Portavoce Forum Terzo Settore del Lametino