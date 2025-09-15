Il futuro del turismo si fa strada al Peperoncino Festival

Diamante, 15.09.25 – La Riviera dei Cedri ha svelato la sua visione per un turismo innovativo, sostenibile e accessibile, portando per la prima volta uno spazio interamente dedicato a queste tematiche all’interno del rinomato Peperoncino Festival. L’iniziativa, promossa dalla rete degli operatori “La Porta della Calabria”, ha offerto ai visitatori un’esperienza coinvolgente e un’anteprima delle future direttive per lo sviluppo turistico della regione.

L’evento, guidato da Angelo Napolitano, presidente di ARCA e capofila del progetto, e Giancarlo Formica, presidente del Consorzio Ecotur, ha creato una vera e propria piattaforma di condivisione, dando voce a imprese, stakeholder e comunità locali. Lo spazio ha ospitato talk, show cooking e degustazioni, il tutto con un’attenzione particolare all’inclusività. Per la prima volta nella storia del Festival, alcuni interventi sono stati tradotti in Lingua Italiana dei Segni (LIS), garantendo la partecipazione piena anche alle persone sorde e rafforzando l’impegno per un modello di turismo davvero accessibile.

Il connubio tra tradizione e tecnologia ha catturato l’attenzione del pubblico. Nello stand, i visitatori hanno potuto esplorare i parchi della Riviera dei Cedri, dal Pollino al Parco Marino, attraverso l’uso di visori di realtà virtuale. Un’esperienza immersiva che ha permesso di “viaggiare” nel metaverso fino a incontrare il racconto dedicato a Francis Marion Crawford. Questa narrazione, oltre a stimolare la curiosità, mira a invitare le persone a vivere in prima persona le bellezze del territorio.

Al fianco dell’esperienza VR, è stata presentata la nuova piattaforma digitale experience.rivieradeicedri.it. Questo innovativo sistema multilingue permette di prenotare escursioni, masterclass e pacchetti turistici già disponibili nei borghi e nei parchi della Riviera, segnando un passo cruciale verso la digitalizzazione dell’offerta turistica locale.

L’impegno e la visione della rete sono stati pienamente riconosciuti anche da Enzo Monaco, patron del Peperoncino Festival, che ha concluso l’evento annunciando una novità per il prossimo anno: il lancio di “Peperoncino OFF”. Questo nuovo format promozionale, che si svolgerà nei borghi del territorio, sarà parte integrante del progetto “Riviera dei Cedri – La Porta della Calabria Sostenibile e Accessibile”, in collaborazione con gli operatori della rete e l’Accademia Italiana del Peperoncino.

“Con questo spazio”, ha dichiarato Angelo Napolitano, presidente di ARCA, “abbiamo voluto dimostrare che il turismo può essere inclusivo, innovativo e sostenibile. La Riviera dei Cedri ha le potenzialità per diventare un modello nazionale ed europeo di turismo sostenibile e accessibile, capace di integrare accessibilità, esperienze autentiche e nuove tecnologie”.

Giancarlo Formica, presidente del Consorzio Ecotur, ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti di questa partecipazione. Abbiamo voluto dare voce agli operatori e agli stakeholder del territorio, creando un laboratorio aperto di confronto e progettualità. La nostra rete dimostra come la cooperazione possa generare sviluppo e competitività, valorizzando appieno le potenzialità della Riviera dei Cedri. Siamo pronti a proseguire con le attività di progetto, a partire dalla partecipazione alle prossime fiere di settore fino all’organizzazione di Peperoncino OFF, così da arricchire ulteriormente l’offerta turistica della Riviera dei Cedri”. Ha concluso ribadendo l’obiettivo primario: “Il nostro obiettivo è posizionare il territorio sui mercati internazionali come modello di turismo accessibile e sostenibile”.