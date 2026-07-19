Il GAL della Sibaritide porta la Calabria a Vinitaly and the City 2026: a Sibari l’Agorà dei GAL calabresi con il progetto Rural Hub Calabria

Sarà il GAL della Sibaritide, in qualità di capofila del Progetto di Cooperazione “Rural Hub Calabria”, a guidare l’importante presenza dei Gruppi di Azione Locale della Calabria a Vinitaly and the City 2026, in programma dal 17 al 19 luglio nel suggestivo scenario del Parco Archeologico di Sibari.

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso di cooperazione avviato tra i GAL calabresi e darà vita all’Agorà GAL – Rural Hub Calabria, uno spazio dedicato alla promozione delle eccellenze agroalimentari, delle produzioni identitarie, delle imprese e delle comunità rurali della regione.

Per tre giorni, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva tra show cooking, degustazioni guidate, preparazioni gastronomiche dal vivo e incontri con i protagonisti del territorio, in un percorso che unirà vino, cultura, storia e tradizioni.

Un racconto corale della Calabria rurale, costruito attraverso le sue filiere di qualità, il patrimonio enogastronomico e il lavoro quotidiano di aziende agricole, produttori e agriturismi.

L’evento rientra nelle attività del Progetto di Cooperazione “Rural Hub Calabria”, finanziato dal Complemento Strategico della PAC (CSR) Calabria 2023-2027 – Intervento SRG06, e costituisce un modello di collaborazione tra tutti i GAL della Calabria e ARSAC, finalizzato a rafforzare la promozione integrata del territorio e ad accrescere la competitività delle aree rurali sui mercati nazionali e internazionali.

Il ruolo del GAL della Sibaritide, quale soggetto capofila, è stato determinante nel coordinare il partenariato, favorendo la costruzione di una strategia condivisa capace di mettere in rete esperienze, competenze e identità territoriali.

Una sinergia che punta a trasformare la cooperazione in uno strumento concreto di sviluppo, innovazione e valorizzazione del patrimonio rurale calabrese.

«Essere capofila di Rural Hub Calabria significa assumersi la responsabilità di costruire una visione comune per lo sviluppo delle aree rurali della nostra regione», dichiara il Presidente del GAL della Sibaritide, Antonio Pomillo.

«La partecipazione a Vinitaly and the City rappresenta molto più di una vetrina promozionale: è la dimostrazione che la Calabria, quando fa sistema, è capace di raccontarsi con una voce unica, valorizzando le proprie eccellenze, le imprese, il patrimonio culturale e le comunità locali.

L’Agorà GAL sarà il luogo in cui i nostri territori dialogheranno con il pubblico attraverso il gusto, la storia e l’autenticità delle produzioni che rendono la Calabria una terra straordinaria.»

Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, che ha evidenziato l’importanza strategica di questa sinergia, valorizzata da numeri eccezionali: «Siamo davanti a un evidente cambio di tendenza.

C’è una forte e concreta volontà da parte dei GAL calabresi di cooperare attivamente per lo sviluppo strategico della nostra regione.

Questo progetto rappresenta un vero e proprio salto di qualità, un passo decisivo che scardina i vecchi campanilismi e pone finalmente al centro la Calabria come destinazione d’eccellenza, forte delle sue aree rurali, della sua unicità e delle sue straordinarie risorse.

I dati di questa straordinaria edizione, che vede protagonisti ben 98 cantine di vino, 11 Fivi e 7 Consorzi, 12 collettive e 21 spirits, dimostrano la forza e la vitalità di un comparto pronto a conquistare la scena internazionale.»

A rimarcare il valore operativo e contenutistico dell’iniziativa è anche Fulvia Caligiuri, Direttore Generale di ARSAC: «Un plauso va alla straordinaria capacità organizzativa dimostrata dai GAL, che hanno saputo collaborare in modo impeccabile per dare vita al ricchissimo palinsesto dell’area Agorà.

All’interno di questo spazio i visitatori troveranno il meglio della nostra terra: i prodotti identitari e tutta quella incredibile biodiversità che rende unica la Calabria nel panorama agroalimentare internazionale».

L’Agorà GAL – Rural Hub Calabria nasce con l’obiettivo di creare uno spazio permanente di confronto e promozione, dove enogastronomia, turismo rurale, cultura e innovazione possano dialogare, generando nuove opportunità per le imprese e per le comunità locali.

La presenza dei GAL a Vinitaly and the City testimonia la volontà di promuovere un modello di sviluppo fondato sulla cooperazione, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle identità territoriali, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente nel cuore della Magna Grecia.

L’appuntamento è dal 17 al 19 luglio al Parco Archeologico di Sibari, dove la Calabria si presenterà unita per raccontare il valore delle proprie radici e la capacità di costruire il futuro attraverso la collaborazione tra territori.