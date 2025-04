Il Gal “Serre Calabresi” investe sul turismo green con l’acquisto di 35 stazioni di ricarica per e-bike

Per incentivare il turismo lento ed ecologico, per ampliare la fruizione delle bellezze paesaggistiche e ambientali, il Gal “Serre Calabresi” ha inteso investire per promuovere l’utilizzo della bicicletta per esplorare il territorio, con l’acquisto di 35 stazioni di ricarica per e-bike, una per ogni Comune ricadente nell’area del Gruppo di Azione Locale.

«La mobilità sostenibile e il turismo green sono due dei principali pilastri che ispirano l’azione del Gal “Serre Calabresi”, non solo nelle attività legate all’attuazione del Pal “Spes”, ma anche in quelle realizzate grazie all’utilizzo di risorse a valere su altre risorse nazionali e comunitarie.

Nello sviluppo delle varie forme di turismo “leggero” e “slow”, spicca in modo significativo il cicloturismo.

Il Consiglio di Amministrazione, rilevando un’economia nell’ultima riunione ha inteso puntare sul progetto “E-bike Chargers (Ebic)” che mira ad aumentare l’attrattività del territorio, valorizzandone il contesto naturale e ambientale, sentieri e vie già esistenti, come la Ciclovia dei Parchi, e che si integra con altri progetti in fase di attuazione, quali la Strategia nazionale delle Aree interne (Snai) del Versante Ionico-Serre e “Montagne del Sole”.

Un turismo lento che si arricchisce dell’attrattività dei borghi, con interventi relativi all’accoglienza diffusa, alla vendita e alla somministrazione di prodotti tipici ed enogastronomici, alla nascita di botteghe artigiane» ha spiegato il presidente Marziale Battaglia.

«Da qualche anno a questa parte, se i numeri del cicloturismo registrano costanti miglioramenti in termini di viaggiatori che scelgono questo tipo di esperienza per visitare i luoghi di interesse, una buona dose di merito è da ascriversi anche alla sempre maggiore diffusione delle biciclette elettriche.

Sulla scorta di questa constatazione è stata rilevata la necessità di postazioni adeguate per la ricarica elettrica e di supporto tecnico, per sostenere il cicloturismo» ha osservato Alessandro Zito, responsabile di “E-bike Chargers”.

Il progetto, infatti, prevede nello specifico, l’acquisto di 35 colonnine di ricarica per e-bike, dotate di cassetta degli attrezzi per interventi di manutenzione, da assegnare, in comodato d’uso, ai Comuni del territorio del Gal che ne garantiranno l’uso gratuito per tutti gli utenti. Sarà, inoltre, realizzata una mappa, accessibile via web, con la localizzazione delle stazioni.

«L’Autorità di Gestione del Prs ha rilasciato il parere di coerenza programmatica al progetto e il Gal sta per procedere alla gara di acquisto delle stazioni di ricarica» ha informato Battaglia.

«Favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile concorre alla valorizzazione del patrimonio ambientale, ma anche culturale, folkloristico, sportivo e ricettivo di tutti i comuni interessati» ha osservato il presidente.