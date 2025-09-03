Reggio Calabria

Il garante regionale Russo esprime solidarietà alla giornalista Elisa Barresi

Il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Giovanna Russo, esprime solidarietà alla Giornalista Elisa Barresi per le minacce subite a mezzo social.

I giornalisti quotidianamente garantiscono e testimoniano il diritto e i valori dell’informazione in Calabria, sono certa che non saranno di certo gesti così vigliacchi a far indietreggiare l’impegno della Dottoressa Elisa Barresi nell’offrire una comunicazione sempre attenta alla verità dei fatti.

Esprimo piena vicinanza e solidarietà istituzionale e personale consapevole che il Vicedirettore Barresi continuerà a lavorare come la stessa ha già dichiarato: con più forza di prima.

