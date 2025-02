Il generale di corpo d’armata Bruno Buratti è il nuovo comandante in seconda della Guardia di Finanza

Si è svolta oggi a Roma, presso la piazza d’armi della Caserma “Piave”, storica sede del Comando Generale, la

cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante in Seconda della Guardia di Finanza tra il Generale di

Corpo d’Armata Sebastiano Galdino e il Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti.

Prima del formale passaggio di consegne, i Generali Galdino e Buratti hanno solennemente reso omaggio ai

Caduti, mediante deposizione di una corona d’alloro presso il Sacrario del Corpo, e formalmente salutato la

Bandiera di Guerra della Guardia di Finanza.

Presenziata dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Andrea De

Gennaro, la cerimonia ha visto la partecipazione dei Vertici del Corpo e di una folta rappresentanza di Ufficiali,

Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio presso il Comando Generale, oltre che dei Reparti di

formazione del Corpo, delle Associazioni professionali a carattere sindacale e del personale in congedo.

A nome di tutte le Fiamme Gialle, il Generale De Gennaro ha ringraziato il Generale Galdino per l’impegno e la

collaborazione profusi con generosità, impegno, dedizione e competenza non solo nell’ultimo biennio, quale

Comandante in Seconda, ma anche nel corso di tutta la sua lunga e prestigiosa carriera, terminata oggi con il

raggiungimento del limite di età per la permanenza in servizio attivo.

Al Generale Buratti il Comandante Generale ha rivolto sentite espressioni di augurio per il nuovo, prestigioso

incarico, nel quale potrà continuare a fornire prezioso e determinante apporto, in termini di esperienza e

professionalità, per il pieno raggiungimento della missione istituzionale, a beneficio della collettività.

Il Generale Buratti, nato a Roma nel 1961, è coniugato e ha 2 figlie.

Entrato in Accademia nel 1981 ha ricoperto, nel corso della carriera, incarichi operativi e di Stato Maggiore in

tutti i settori che caratterizzano l’attività del Corpo.

Dopo aver frequentato il 25° Corso Superiore di Polizia Tributaria, ha guidato il Comando Provinciale di

Savona.

Già Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria dal 2004 al 2008, ha rivestito l’incarico di Capo del III

Reparto Operazioni del Comando Generale.

Promosso Generale di Divisione, dal luglio 2013 all’ottobre 2015 è stato Comandante Regionale della Guardia di

Finanza del Veneto e, dall’ottobre 2015 al settembre 2018, Comandante Regionale della Guardia di Finanza del

Lazio.

Da Generale di Corpo d’Armata ha guidato il Comando Interregionale dell’Italia Nord Orientale dall’ottobre

2018 al maggio 2022, il Comando Interregionale dell’Italia Centrale dal novembre 2022 al novembre 2023 e,

successivamente, ha ricoperto l’incarico di Ispettore per gli Istituti di Istruzione, occupandosi del reclutamento e

della formazione di tutti i militari del Corpo.

Dal 2016, inoltre, cura la riqualificazione e la valorizzazione del Forte Aurelia Antica, in qualità di Ufficiale Responsabile di Progetto del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Laureato in Giurisprudenza, Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e Scienze Politiche, ha svolto

attività di insegnamento in materie giuridiche, economiche e tecnico – professionali negli Istituti di Istruzione del

Corpo e Interforze, nonché presso le Facoltà di Giurisprudenza ed Economia di diverse Università italiane.

Ha pubblicato saggi e articoli su riviste specializzate ed è coautore di numerose pubblicazioni, anche su

tematiche di carattere storico, per le quali ha collaborato con RAI Storia.

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni e seminari su tematiche di carattere giuridico,

economico e tecnico – professionale, con particolare riguardo alla normativa antiriciclaggio.

È stato membro del Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell’Economia e Finanze ed esperto presso

il Comitato Economico e Sociale dell’Unione Europea, nonché componente del Comitato per gli anniversari di

interesse nazionale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È presidente del Fondo di Assistenza per i Finanzieri e membro del Consiglio di Amministrazione del Museo

Storico della Guardia di Finanza.