Il giovane talento Angelo De Lio brilla nel Campionato provinciale giovanile di Scacchi: qualificazione alle finali nazionali

di Nicoletta Toselli

PRAIA A MARE – Un altro successo per gli scacchi giovanili calabresi: Angelo De Lio, 11 anni, di Praia a Mare, si è distinto nel Campionato provinciale giovanile di Scacchi svoltosi presso il Benny Hotel di Catanzaro, conquistando il secondo posto nella sua categoria e staccando il biglietto per le finali nazionali in programma a Terrasini (PA) dal 28 giugno al 5 luglio 2025.

Tesserato per l’Asd Scacchi Riviera dei Cedri, il giovane talento ha affrontato la competizione con grande determinazione, chiudendo il torneo con tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, venendo superato solamente dal campione calabrese Gabriele Scrimieri.

“Sono estremamente soddisfatto del risultato ottenuto a Catanzaro – ha dichiarato Angelo De Lio –. È stata una competizione impegnativa, ma sono orgoglioso di essermi qualificato per le finali nazionali. Ringrazio l’Asd Scacchi Riviera dei Cedri per il supporto e il mio maestro Luigi Delfino per la preziosa guida. Ora il mio obiettivo è dare il massimo a Terrasini per rappresentare al meglio la mia associazione, la mia regione e la mia città, Praia a Mare”.

Nonostante la sua recente fondazione, l’Asd Scacchi Riviera dei Cedri si sta rapidamente affermando come punto di riferimento nel panorama scacchistico calabrese, grazie al suo impegno nella formazione e nell’organizzazione di eventi di rilievo. Tra le iniziative in programma figurano il Trofeo Nazionale Birra Cala (1-4 maggio) e il Trofeo Torre Crawford (5-7 settembre), manifestazioni che stanno attirando un crescente interesse a livello nazionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’associazione, Christian Mele, che ha commentato con entusiasmo il traguardo raggiunto da De Lio:

“Il risultato di Angelo è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra associazione. Il suo talento e la sua determinazione sono un esempio per i tanti giovani che si avvicinano a questo sport. La nostra missione è proprio quella di valorizzare i talenti locali e creare opportunità di crescita per i ragazzi appassionati di scacchi. Con la qualificazione alle finali nazionali, Angelo ha dimostrato che con impegno e dedizione si possono raggiungere traguardi importanti. Siamo certi che a Terrasini saprà farsi valere e rappresentare al meglio la nostra associazione e la Calabria intera”.

Il cammino verso le finali nazionali è solo all’inizio per Angelo De Lio, ma il suo talento e il supporto della Asd Scacchi Riviera dei Cedri fanno ben sperare per un futuro ricco di successi.