Il Gran Galà del Cinema e dello Spettacolo torna a Scalea e incanta il pubblico

Dopo il trionfo della sua prima edizione, il Gran Galà del Cinema e dello Spettacolo ha fatto il suo atteso ritorno a Scalea, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte, della musica e del talento “made in Sud”.

L’evento, organizzato dall’associazione no-profit Una Stella per il Sud con il patrocinio del Gal Riviera dei Cedri e dell’Amministrazione comunale di Scalea, ha regalato una serata di intense emozioni e grandi nomi.

La kermesse ha saputo coniugare magistralmente qualità artistica e intrattenimento, attirando un pubblico numerosissimo. A condurre la serata sul palco, in un’atmosfera coinvolgente e ricca di passione, è stata Romana Guerrera, presidente dell’associazione e direttrice artistica dell’evento, che ha saputo dialogare con gli ospiti con la consueta maestria.

Lo spettacolo si è aperto con l’elegante performance dei maestri della scuola di danza Alma Dance, seguita dalla proiezione di un estratto del videoclip “Joka Tour”, girato il giorno precedente nella suggestiva cornice di Torre Talao. Successivamente, Giuseppe Biscardi ha commentato il suo video e ha emozionato il pubblico con un intenso momento musicale al pianoforte, ricevendo il prestigioso riconoscimento della “Stella”.

Tra gli applausi scroscianti della platea, è stata consegnata la seconda “Stella” a Vincenzo Rossi, imprenditore calabrese alla guida del brand Moka Italia, premiato per il suo costante impegno nella promozione delle eccellenze del territorio.

Il culmine della serata è stato raggiunto con l’ingresso dell’attore Giuseppe Zeno, accolto da una standing ovation. Zeno ha condiviso aneddoti e riflessioni in una conversazione profonda con Romana Guerrera, rispondendo anche alle domande dei giornalisti Francesca Lagatta e Massimo Nocito, prima di ricevere la “Stella” alla carriera, un meritato riconoscimento per la sua straordinaria carriera artistica.

Subito dopo, la giornalista e scrittrice Francesca Lagatta è stata insignita della terza “Stella”, premiata per il suo instancabile impegno civile e professionale.

Nel ricevere il premio, Lagatta ha dedicato il riconoscimento a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ricordandone il coraggio e il sacrificio con parole toccanti che hanno commosso il pubblico, suscitando una lunga e sentita ovazione.

La serata ha raggiunto il suo apice emotivo con l’esibizione di Karima, accompagnata dal maestro Piero Frassi al pianoforte. Un viaggio musicale intimo e potente, in cui la cantante ha saputo raccontare se stessa attraverso la sua voce inconfondibile e le note del pianoforte.

Grande la soddisfazione espressa dall’associazione Una Stella per il Sud.

La presidente Romana Guerrera ha commentato il successo dell’evento con entusiasmo: «Abbiamo superato ogni aspettativa, raddoppiando le presenze rispetto allo scorso anno.

I mille posti a sedere non sono bastati, ma il pubblico ha seguito con entusiasmo anche in piedi. Questo ci incoraggia a fare ancora meglio e a far crescere sempre di più questo progetto che valorizza la nostra terra e i suoi talenti».

Il Gran Galà del Cinema e dello Spettacolo si conferma così un evento di punta nel panorama culturale calabrese, capace di coniugare cultura, spettacolo e valorizzazione del Sud, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti i presenti.