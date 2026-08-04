Il Gruppo Consiliare Cannizzaro Sindaco accoglie con grande fervore e soddisfazione la ripresa dei lavori del Ponte Calopinace, un’opera che per troppo tempo ha rappresentato il simbolo delle incompiute, dei cantieri avviati e mai portati a termine.

Per questa Amministrazione, per il Sindaco Francesco Cannizzaro in primis, si tratta di un’infrastruttura

strategica per la mobilità cittadina e per lo sviluppo turistico e urbanistico di Reggio Calabria e proprio per questo, sin dai primi giorni del suo insediamento, è stata una questione prioritaria, affrontata con rapidità e determinazione, imprimendo una netta inversione di rotta rispetto al passato, quando, nonostante gli annunci e le promesse, in 7 anni non si è riusciti a consegnarla alla città.

Per anni i reggini hanno assistito a rinvii, proclami, passerelle e persino a baci sulle travi, senza che l’opera venisse conclusa.

Oggi invece vedono un’opera che finalmente riprende a muoversi e procede verso il completamento.

È la dimostrazione che amministrare significa credere veramente in ciò che si fa, assumersi responsabilità, non nascondersi dietro gli alibi e aggredire i problemi e portarli a soluzione.

È questo il “metodo Cannizzaro”, così come è stato ribattezzato dai giornalisti in queste settimane: non inseguire le polemiche, ma affrontare di petto le criticità, con determinazione, attraverso la sinergia e il gioco di squadra,

creando le condizioni affinché gli impegni diventino risultati tangibili.

Il Ponte Calopinace rappresenta molto più di un’infrastruttura.

È il simbolo di una città che torna a credere nella capacità delle istituzioni di mantenere la parola data. Ogni opera completata è un segnale di rispetto verso i cittadini, che chiedono meno proclami e più fatti.

La politica deve tornare ad essere lo strumento con cui si risolvono i problemi della comunità, non il luogo delle

contrapposizioni sterili.

Per il Gruppo Consiliare Cannizzaro Sindaco, il risultato di oggi non rappresenta un punto di arrivo, ma la conferma che il lavoro quotidiano, quello concreto e realmente vicino ai bisogni della città, è l’unica strada per costruire il futuro di Reggio Calabria; un futuro nel quale noi per primi crediamo con grande convinzione.