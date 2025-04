Il gruppo Democratici Progressisti: “Al fianco del sindaco Falcomatà per proseguire l’azione politico amministrativa a servizio della comunità reggina”

Il gruppo consiliare Democratici Progressisti esprime “profonda soddisfazione e gratitudine al Sindaco Giuseppe Falcomatà per aver voluto riconoscere piena fiducia e rappresentatività al movimento politico con la nomina in Giunta dell’Assessora Giuggi Palmenta.

Questa scelta rafforza il percorso politico e amministrativo che stiamo portando avanti con coerenza e responsabilità fin dall’inizio della consiliatura, nel solco dei valori del centrosinistra e nel pieno rispetto della lealtà e dell’appartenenza ad un progetto condiviso, che vede nella figura del sindaco la punta avanzata di una compagine politica ancora più coesa e determinata al servizio della comunità reggina”.

“Un progetto che abbiamo sempre portato avanti con convinzione e senza tentennamenti, che oggi si rinnova in una fase nuova, come ha giustamente sottolineato il Sindaco durante l’odierna riunione del consiglio comunale, con una nuova vitalità e consapevolezza della nostra azione politica, caratterizzata peraltro da una maggiore rappresentatività dei gruppi consiliari, anche nell’azione di governo e da una rinnovata coesione della coalizione”.

“L’ingresso in Giunta dell’Assessora Palmenta rappresenta per noi un’opportunità importante per rafforzare l’azione di governo che ci affianca al sindaco alla guida dell’Amministrazione comunale, contribuendo con impegno, competenza e spirito di servizio alle sfide che attendono la nostra città”.

“Proseguiremo con ancora maggiore determinazione a sostenere la maggioranza e a dare il nostro contributo, sia all’interno dell’esecutivo, sia attraverso gli strumenti propri dell’attività consiliare, dalle Commissioni al Consiglio Comunale, convinti che il lavoro quotidiano, la condivisione e l’ascolto siano gli ingredienti fondamentali per costruire una città più giusta, più inclusiva e solidale, con servizi finalmente all’altezza delle aspettative dei reggini”.

“La nostra è una scelta consapevole che guarda al futuro con fiducia ha affermato il Gruppo consiliare e con la consapevolezza che solo attraverso un impegno collettivo e coerente sarà possibile portare a compimento il progetto di rinascita e rigenerazione della nostra città”.