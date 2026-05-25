“Il Lavoro Chiama”: le Associazioni dei Consumatori calabresi protagoniste al Polo Fieristico di Catanzaro

Nelle giornate del 26, 27 e 28 maggio, presso il Polo Fieristico “Giovanni Colosimo”, a Catanzaro si terrà l’evento “Il Lavoro Chiama, la Calabria delle opportunità”, una manifestazione di grande rilievo dedicata alle dinamiche occupazionali, all’innovazione e alle prospettive di sviluppo per il territorio calabrese.

In un contesto di profonda trasformazione del mercato del lavoro, le principali realtà associative della regione Udicon Calabria APS, Adiconsum Calabria, Servizi Radiotelevisivi Calabria, Confconsumatori Calabria, Acu Calabria, Assoutenti Calabria, Federconsumatori Calabria, Casa del Consumatore Calabria, Codici Calabria hanno deciso di partecipare unitariamente all’evento, ribadendo l’importanza di un dialogo costante tra mondo produttivo e diritti dei cittadini.

Durante l’intera durata della fiera, le AA.CC . saranno presenti con due stand dedicati, che fungeranno da punto di ascolto e orientamento per i visitatori.

Attraverso una turnazione programmata, i rappresentanti saranno a disposizione per illustrare le attività quotidiane di tutela, fornire consulenza su pratiche di consumo e rispondere alle esigenze informative dei cittadini.

Non mancherà un focus sul digitale, con un workshop dal titolo “Consumatori 4.0”. Il seminario, sarà un’occasione di confronto qualificato sulle nuove sfide della società digitale.

Al centro del dibattito vi saranno temi cruciali per la protezione dell’utente moderno, la sicurezza negli acquisti online, la prevenzione delle truffe digitali, l’impatto dell’Intelligenza Artificiale nelle relazioni di consumo e la protezione della privacy.

“La presenza corale delle nostre Associazioni a ‘Il Lavoro Chiama’ sottolinea l’importanza di fare rete dichiarano i rappresentanti delle sigle aderenti.

Il mercato del lavoro e quello del consumo sono due facce della stessa medaglia: un cittadino tutelato è un lavoratore più consapevole. Invitiamo la cittadinanza a visitarci presso gli stand e a partecipare al workshop del 28 maggio, dalle ore 14.30, per riflettere insieme sulle sfide tecnologiche che, ogni giorno, incidono sulla nostra quotidianità.”

La partecipazione all’evento rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno delle Associazioni calabresi nel rafforzare il rapporto di fiducia con il territorio, promuovendo una cultura della legalità e della consapevolezza digitale.

Per questo motivo, le AA.CC . partecipanti intendono esprimere un sentito ringraziamento al Dipartimento Lavoro Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria, nella persona del Dott. Fortunato Varone e di tutto il suo staff.

La professionalità, la dedizione e la capacità di coordinamento dimostrate nell’ideazione e nella gestione di questo evento rappresentano un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni e corpi intermedi, fondamentale per la crescita del territorio.

Per maggiori informazioni sull’evento e sul calendario degli appuntamenti, è possibile visitare i canali ufficiali e i social delle associazioni aderenti.