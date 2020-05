Il Liceo Artistico “Preti Frangipane” ringrazia la Croce Rossa sezione di Reggio Calabria

Condividi

Share

Tweet

Email

Print 0 shares

La fase due dell’emergenza nazionale si è aperta tra le polemiche, tuttavia le scuole continuano il loro lavoro senza troppi clamori; la didattica a distanza è ormai una realtà, nonostante le incertezze non manchino anche in questo settore. Tutto il personale scolastico si è rimboccato le maniche per garantire il diritto allo studio di ogni allievo. Così, per esempio, al Liceo Artistico “Preti Frangipane” è stata data la possibilità a tutti gli studenti di proseguire le lezioni online, grazie anche al contributo della Croce Rossa, comitato di Reggio Calabria, ed al suo presidente Daniela Dattola: i volontari hanno distribuito, in varie zone della città, nell’arco di quest’ultimo mese, 110 tablet e alcuni pc.

Durante la mattina del 4 maggio, presso i locali del Liceo, ove si era già provveduto ad effettuare opportuna sanificazione, è stata effettuata una donazione di tre tablet, da parte della scuola alla Croce Rossa, con un simbolico cerimoniale per esprimere la gratitudine nei confronti dell’attenzione che ha dedicato alle esigenze della didattica, aiutando nella consegna.