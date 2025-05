Il Liceo Tommaso Gullì di Reggio Calabria premiato a Montecitorio

Il Liceo Tommaso Gullì di Reggio Calabria si distingue ancora una volta nel campo della cultura civica e della memoria storica, conquistando un importante riconoscimento durante la cerimonia del Giorno della Memoria.

La commemorazione, istituita dalla legge n. 56 del 4 maggio 2007, si celebra ogni anno il 9 maggio in ricordo dell’assassinio di Aldo Moro avvenuto nel 1978. Organizzata dalla “Rete degli Archivi – Per non dimenticare”, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Merito, rappresenta un’occasione fondamentale per mantenere viva la memoria delle vittime del terrorismo e della criminalità.

Quest’anno, per il secondo anno consecutivo, il liceo “Gullì” ha preso parte alla cerimonia di premiazione a Montecitorio, alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche istituzionali.

Un momento di grande emozione e orgoglio per l’intera comunità scolastica, guidata dal Dirigente, prof. Francesco Praticò.

La delegazione, composta da cinque studentesse delle classi 4AL e 4DU, accompagnate dalla professoressa Katia Scappatura, ha rappresentato con onore il Liceo reggino.

Le giovani allieve si sono distinte per l’impegno e la creatività, presentando due video di grande impatto: Maria Assunta Barreca, Mariantonia Mafrici e Manar Soufiane (4AL) hanno realizzato un video intitolato “In memoria di Giovanni Aricò e degli anarchici della Baracca”, mentre Virginia Fatima Bueti e Michelle Delfino hanno dedicato un interessante lavoro di ricerca e approfondimento alla strage ferroviaria di Gioia Tauro del 1970.

Seppur non presenti alla premiazione, hanno collaborato alla realizzazione dei video e contribuito al raggiungimento del prestigioso riconoscimento anche Giada Motta (4AL), Kawtar Lamzouri (4AL) e Alessandra Cotroneo (4DU).

Particolarmente significativo è stato l’intervento della studentessa Virginia Bueti, che ha avuto l’onore di esprimere la gratitudine per il riconoscimento ricevuto, illustrando i contenuti dei video e sottolineando l’importanza del contributo di ciascuno nel costruire una società più democratica, basata sui valori di libertà e rispetto reciproco.

Il momento culminante della cerimonia è stato l’intervento del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, seguito dalla consegna della targa della menzione speciale all’alunna Soufiane Manar da parte del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, “in riconoscimento dell’eccellenza e del valore civico della partecipazione”.

Per il Liceo Gullì questo prestigioso premio rappresenta non solo un riconoscimento ufficiale, ma anche un’occasione di crescita umana e civica per tutte le giovani protagoniste.

Un giorno che resterà impresso nel cuore di studenti, docenti e di tutto il personale scolastico, testimonianza concreta dell’impegno della scuola nel promuovere la memoria storica e i valori di libertà, democrazia e rispetto.