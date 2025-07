Il Lions Club Polistena Brutium esprime ferma condanna e piena solidarietà alla cooperativa

Valle del Marro – Libera Terra a seguito del grave atto intimidatorio subito.

La cooperativa, che gestisce con impegno e dedizione beni confiscati alla criminalità organizzata, rappresenta un baluardo di legalità e un esempio virtuoso di come la mafia può essere combattuta con atti e azioni concrete.

Questo vile gesto non ci intimidirà, ma rafforzerà la nostra determinazione a sostenere chi quotidianamente opera per la giustizia sociale e la lotta alla mafia.

Siamo al fianco della cooperativa e di tutti coloro che lavorano per un futuro libero dalla prepotenza criminale.

La storia antimafia della nostra realtà cittadina e del nostro club caratterizzerà la nostra azione, anche in quest’anno sociale, promuovendo così tra I giovani e nelle scuole una cultura fatta di contrasto corale e collettivo ad ogni forma di prevaricazione e sopruso.

Lavoreremo incessantemente per sostenere associazioni, istituzioni e liberi cittadini che vorranno dare il loro contributo per il riscatto sociale di un territorio, come il nostro, fatto di donne e uomini che lavoro per una maggiore equità, libera da condizionamenti di ogni tipo.

Siamo certi che le autorità competenti faranno piena luce sull’accaduto e garantiranno la sicurezza di chi è in prima linea nella gestione dei beni confiscati, risorsa fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio.