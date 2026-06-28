Il Made in Italy a tavola conquista l’Oriente “Reggio Calabria palcoscenico dell’agroalimentare d’eccellenza”

Reggio Calabria si appresta a diventare il punto di incontro tra le eccellenze agroalimentari italiane e due tra i mercati internazionali più dinamici e appetibili del momento: l’India e gli Emirati Arabi Uniti.

L’appuntamento è fissato per il 15 luglio 2026 alle ore 10:00 nella storica Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria: un evento a porte chiuse che riunirà, per la prima volta in questa sede istituzionale, produttori locali e nazionali del comparto food & beverage e una selezionata delegazione di buyer e investitori internazionali specializzati nel segmento premium, gourmet e luxury retail.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Accademia delle Imprese Europea e Who Knocks, due soggetti che portano a Reggio Calabria una concreta opportunità di internazionalizzazione per le imprese del territorio.

Un segnale forte per una Calabria che produce, che innova e che merita di essere conosciuta nel mondo.

Al centro dell’iniziativa c’è il Marchio Collettivo PIT – Prodotto Identitario Territoriale, strumento di tutela e valorizzazione che certifica l’origine e la qualità delle produzioni agroalimentari italiane.

Possono accedere all’evento esclusivamente le aziende la cui produzione preveda solo materie prime esclusivamente italiane (salvo deroghe su alcune materie prime non disponibili in Italia, es. Caffè o Cacao).

Una garanzia di autenticità che rappresenta, agli occhi dei buyer internazionali, il valore aggiunto più ricercato nel mercato globale del food di qualità.

Accademia delle Imprese Europea è l’ente promotore dell’iniziativa, con sede presidenziale proprio a Reggio Calabria.

Da anni impegnata nella valorizzazione e nel supporto alle PMI italiane, l’Accademia ha scelto di fare del capoluogo reggino il centro operativo di un progetto che punta a costruire ponti commerciali stabili tra le eccellenze calabresi e i mercati internazionali.

Who Knocks è il partner strategico che porta in Calabria una rete consolidata di contatti con buyer e investitori internazionali, con un focus specifico su India ed Emirati Arabi Uniti.

Insieme ad Accademia delle Imprese, Who Knocks garantisce che l’evento non sia una semplice vetrina, ma il primo passo di relazioni commerciali concrete e durature per le aziende partecipanti.

Il supporto operativo è affidato a Exportely, società specializzata nell’apertura di canali commerciali verso mercati esteri ad alto potenziale. Il suo approccio “chiavi in mano” affianca le imprese in ogni passaggio, dalla negoziazione alla gestione logistica e doganale, riducendo le barriere all’entrata e tutelando le realtà italiane in ogni fase del percorso.

La scelta di puntare su India ed Emirati Arabi Uniti non è casuale. Entrambi i mercati esprimono una domanda crescente di prodotti alimentari di alta gamma, con una classe medio-alta in forte espansione e una cultura del consumo orientata sempre più verso l’autenticità e la tracciabilità delle origini.

Il cibo italiano con il suo inestricabile legame tra territorio, tradizione e qualità delle materie prime rappresenta in questi contesti un asset di straordinario valore.

Per le aziende agroalimentari calabresi e nazionali, l’incontro del 15 luglio costituisce quindi un’occasione rara.

Le aziende interessate a promuovere i propri prodotti all’incontro B2B del 15 luglio 2026 possono consultare tutte le informazioni e compilare il modulo di adesione al seguente indirizzo: www.accademiaimprese.com/impresa-export/.